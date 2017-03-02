调查：人民币及印度卢比前景看跌 受美联储升息押注打压

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透3月2日 - 一项路透调查显示，人民币及印度卢比料将走软，逆转近期涨势，因为本月美国升息概率上升给美元带来提振，不过这两种货币走软程度没有之前料想的那么严重。
年初以来，多数亚币兑美元走升，因围绕美国总统特朗普经济政策的不确定性打压美元。
但本周美元反弹回升，之前多位美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者的讲话推升了对美国3月升息的预期。
美联储官员在过去几天暗示，需要尽早提升利率，以防止在面对特朗普政府拟议经济刺激政策时，不会落后于通胀形势。
根据过去一周对逾60名外汇分析师的调查，这更加全面地打压了新兴市场货币的前景。
人民币兑美元到8月底料贬值至7.03，到明年这个时候预计跌至7.12，较周二收盘价6.88贬值逾3%。人民币今年以来累计上涨近1%。
虽然上述预期不像上个月调查结果那么偏空，但如果一年后的价位果真如此，那么人民币将创下近十年来最低点。
“由于美元仍是汇市的主要驱动力，美联储加息前景对于汇市后市走势仍是关键。我们预期未来人民币兑美元将贬值，尽管幅度仅与美元指数走强幅度相当，”西太平洋银行资深分析师Elliot Clarke写道。
另一份路透调查确认交易员对多数新兴亚币的看法恶化，对人民币的押注略微转向偏空，尽管仓位仍接近中性。而印度卢比方面则形势逆转，对卢比的多头押注增至2015年1月以来的最高。
但最新调查显示，印度卢比一年后料跌逾3%至68.84，周四报66.72；今年迄今印度卢比涨近2%。
不过相比2月的调查结果，本月分析师的悲观看法有所缓解，因印度央行2月意外维持利率不变。
印度央行还令人意外地将政策立场由宽松转至中性，指称通胀压力上升，且若卢比大幅下跌，则可能出手抑制。(完)
(编译 刘秀红/王兴亚/李爽 审校 许娜/王洋/于春红)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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