调查：人民币及印度卢比前景看跌 受美联储升息押注打压

路透3月2日 - 一项路透调查显示，人民币及印度卢比料将走软，逆转近期涨势，因为本月美国升息概率上升给美元带来提振，不过这两种货币走软程度没有之前料想的那么严重。

年初以来，多数亚币兑美元走升，因围绕美国总统特朗普经济政策的不确定性打压美元。

但本周美元反弹回升，之前多位美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者的讲话推升了对美国3月升息的预期。

美联储官员在过去几天暗示，需要尽早提升利率，以防止在面对特朗普政府拟议经济刺激政策时，不会落后于通胀形势。

根据过去一周对逾60名外汇分析师的调查，这更加全面地打压了新兴市场货币的前景。

人民币兑美元到8月底料贬值至7.03，到明年这个时候预计跌至7.12，较周二收盘价6.88贬值逾3%。人民币今年以来累计上涨近1%。

虽然上述预期不像上个月调查结果那么偏空，但如果一年后的价位果真如此，那么人民币将创下近十年来最低点。

“由于美元仍是汇市的主要驱动力，美联储加息前景对于汇市后市走势仍是关键。我们预期未来人民币兑美元将贬值，尽管幅度仅与美元指数走强幅度相当，”西太平洋银行资深分析师Elliot Clarke写道。

另一份路透调查确认交易员对多数新兴亚币的看法恶化，对人民币的押注略微转向偏空，尽管仓位仍接近中性。而印度卢比方面则形势逆转，对卢比的多头押注增至2015年1月以来的最高。

但最新调查显示，印度卢比一年后料跌逾3%至68.84，周四报66.72；今年迄今印度卢比涨近2%。

不过相比2月的调查结果，本月分析师的悲观看法有所缓解，因印度央行2月意外维持利率不变。

印度央行还令人意外地将政策立场由宽松转至中性，指称通胀压力上升，且若卢比大幅下跌，则可能出手抑制。(完)