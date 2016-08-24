人民币在南非的支付使用量过去两年增逾一倍--SWIFT

路透北京8月24日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，人民币在南非的支付使用量在过去12个月内增长65%，而在过去两年中则增长112%。这让南非在人民币使用量的排名从2014年7月的第30位上升为2016年7月的第24位。

SWIFT的7月人民币追踪数据显示，如果不算南非国内的支付量，人民币支付信息的数量在过去12个月增长70%。同时，南非机构使用人民币支付的40%都是对中国和香港之外的其它国家和地区进行支付，这一比重在去年7月仅为16%。

“过去两年中人民币在南非的使用增长迅速，这也强化了南非与中国和香港的贸易联系。”SWIFT银行系统总裁Harry Newman称。

他并表示，2015年7月南非成立了人民币清算中心，与此同时新加坡也增加了对南非的人民币支付，这是过去两年里人民币在南非使用量大增的重要原因。

去年12月在约翰内斯堡举行的中非合作论坛上，中国和非洲50个国家的代表签署了谅解备忘录，同意提升中非之间在基础设施领域的合作，包括铁路、高速公路、航空网络和工业园区等，非洲将给中国的商业团体和金融机构投资的优先权。这份谅解备忘录将增加中非之间的商业交流，也将在未来进一步提升人民币在非洲的使用。

SWIFT数据并显示，今年7月，人民币回到全球第五大支付货币的位置，占全球支付货币份额的1.9%，较6月的1.72%略有增加。7月人民币支付的总价值较6月下滑0.68%，而同期全球所有货币支付的总价值则下降10.08%。（完）