人民币在南非的支付使用量过去两年增逾一倍--SWIFT

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月24日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，人民币在南非的支付使用量在过去12个月内增长65%，而在过去两年中则增长112%。这让南非在人民币使用量的排名从2014年7月的第30位上升为2016年7月的第24位。
SWIFT的7月人民币追踪数据显示，如果不算南非国内的支付量，人民币支付信息的数量在过去12个月增长70%。同时，南非机构使用人民币支付的40%都是对中国和香港之外的其它国家和地区进行支付，这一比重在去年7月仅为16%。
“过去两年中人民币在南非的使用增长迅速，这也强化了南非与中国和香港的贸易联系。”SWIFT银行系统总裁Harry Newman称。
他并表示，2015年7月南非成立了人民币清算中心，与此同时新加坡也增加了对南非的人民币支付，这是过去两年里人民币在南非使用量大增的重要原因。
去年12月在约翰内斯堡举行的中非合作论坛上，中国和非洲50个国家的代表签署了谅解备忘录，同意提升中非之间在基础设施领域的合作，包括铁路、高速公路、航空网络和工业园区等，非洲将给中国的商业团体和金融机构投资的优先权。这份谅解备忘录将增加中非之间的商业交流，也将在未来进一步提升人民币在非洲的使用。
SWIFT数据并显示，今年7月，人民币回到全球第五大支付货币的位置，占全球支付货币份额的1.9%，较6月的1.72%略有增加。7月人民币支付的总价值较6月下滑0.68%，而同期全球所有货币支付的总价值则下降10.08%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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