人民币入SDR短期对中国债市影响有限 受制市场规模--国信

路透上海12月1日 - 中国国信证券固收研究团队最新点评报告认为，尽管人民币被纳入SDR有利于提高人民币的国际货币地位，但短期内对于中国债市的影响有限。其主要原因在于中国债市无论从绝对规模还是相对规模来看，都远不及其它SDR篮子成员国。

报告指出，截止2015年一季度，中国一般政府债券和债市的总规模分别为1.67和4.79万亿美元、债市总规模占GDP的比例为46%，较其它四个SDR篮子成员国的水平明显偏低，这意味着境外机构对人民币债券资产的配置需求在短期内仍将受到供给不足的制约。

从中长期来看，伴随着境外对人民币资产配置需求的加大，人民币加入SDR也将有效推进国内债券市场扩张与深化。

可以做一个简单的估算，根据IMF和BIS（国际清算银行）的数据，今年一季度中国境外发行的一般政府债券为154亿美元，占一般政府债券总发行（约1.6万亿美元）不到1%，而同期除中国以外的全球官方外汇储备规模约为7.7万亿美元。

如果在人民币加入SDR后，全球其它国家将其官方储备资产的1%用来配置中国国债，则新增购买的规模为770亿美元，占中国一般政府债券规模的4.8%，较配置前增加了四倍多。由此可见，即便境外机构潜在配置需求在人民币加入SDR后小幅扩张，也将明显催生中国国债市场的扩容，并且对国债收益率带来下行压力。

最后，通过考察现有SDR篮子成员国国家，发现国与国之间的债券“互持”是普遍现象。而相对而言，这些国家持有中国债券资产的数量则是微不足道，尤其是从美国和日本持有的中国债券来看，其规模甚至小于这两国持有的香港和新加坡债券的规模。因此，如果人民币加入SDR，预计现有SDR篮子货币国家会首先加大对中国债券的配置。

国际货币基金组织(IMF)周一一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。

IMF决定将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑。它是对中国在改革方面所取得进展的认可。(完)