综述：美联储升息信心满满 人民币冲刺SDR终点在望

路透台北11月20日（整理 李婷仪） - 恐怖主义的魔掌搅动全世界，在人心惶惶之际，汇市对巴黎恐袭事件反应相对冷静，没有随着群魔乱舞。市场仍然对准焦点--美联储就要升息了。

本周公布的美联储10月会议记录，显示12月升息的看法在该次会议中紮根。多位联储官员也藉着各种场合的演说机会释放讯息，称12月升息是适宜之举。似乎已万事俱备，只待吹响号角。

人民币经过多年叩关，本月底料将如愿以偿，成为国际货币基金组织SDR篮子的成员。虽然此举可能不会对金融市场产生重大影响，但人民币入篮相当于承认中国在政治和经济上的重要性，认可中国经济改革。

展望下周，欧美日将有制造业PMI数据出炉，中国也将公布规模以上工业企业利润；美国和英国还将公布第三季GDP修正值，日本则有CPI数据 。

**美联储满怀升息信心**

美联储(FED)副主席费舍尔周四暗示，美联储把即将升息的意图传达得实在太好了，以至于其他地方的央行官员甚至都有点不耐烦了。

费舍尔在这场以亚洲经济成长前景为主的演说中表示，“我们已经尽了最大努力，避免升息时惊扰市场和其他国家政府，一段时间以来一些新兴市场(及其他国家)的央行官员一直对美联储说‘做就是了’。”

确实，美国升息气氛酝酿得够久了，等到狼真正来的时候，众人应已拿好棍棒应战。根据本周公布的美联储10月会议记录，12月升息的看法在此次会议上紮根。会议记录显示，美联储核心官员已准备好升息。

既然多数决策官员认为12月升息或许是“适宜”之举，美国债市当然不会置若罔闻，推动美国短期利率上升。美元在会议记录公布之后攀升至七个月高点，但没能持续上攻，一些投资者认为这是因为一些较大的基金获利了结。

“联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议记录并未令市场人士感到意外：决策者对美国经济越发有信心，从目前的情况看，12月升息几乎是板上钉钉，”DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。“美元走软看似可能是获利了结所致，并非走势大逆转的初期。”

解读这次会议记录还可发现，联储官员开始应对较长期问题，例如美国经济长期潜力下滑是否意味着低利率将成为永久性常态，这些较长期问题或许与日后的升息步伐息息相关。“似乎争论焦点已从美联储何时升息变成了2016年将会升息几次，”IG Ltd的首席市场策略师Chris Weston在客户报告中表示。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周四在一场商会演说中称，本轮升息进程可能是“缓慢”且“断断续续的”。这句话值得我们细细推敲。

**欧元乌云未散**

美联储下月若真升息，对欧元而言，并非就此利空出尽。欧洲央行先前已释出宽松政策风向球，而在上周巴黎遭遇恐怖攻击之后，欧洲重要的观光旅游业元气大伤，经济层面更加渴望政策助力。

法国总理瓦尔斯表示，在巴黎恐袭事件后，法国增加了安保支出，因而势必将推迟实现欧盟规定的预算赤字目标。“尽管法国公债不太可能因此立即遭到抛售，但这仍是长期内会对欧元产生负面影响的财政问题，”三井住友信托银行资深分析师Ayako Sera说。

“对一种货币而言，最差的政策组合是宽松货币政策和紧缩财政政策。欧元区就处在这个边缘。这是未来几个季度欧元可能走软的部分原因，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler说。

**人民币入篮在望**

除非发生外交意外，国际货币基金组织(IMF)似乎确定会在本月稍晚将人民币纳入特别提款权（SDR）篮子。但专家认为人民币入篮后大贬的概率低。

对外经济贸易大学校长助理丁志杰教授接受路透专访时表示，入篮后中国央行放任人民币贬值可能性不大，市场化是方向，但监管层仍将适时出手，不会放任。

人民币若能加入SDR，可能会使其他央行更愿意在外汇储备中增加人民币。这或具有深远意义：全球(除中国之外)的外汇储备大约为7.8万亿(兆)美元。假设未来五年全球10%的外汇储备变为人民币，则货币当局每年必须购买约1,500亿美元以人民币计价的债券和其他资产。

不过，在考虑外汇储备的组成时，央行官员不会太关注IMF。IMF的数据显示，日圆在SDR的权重为9.4%，但在全球储备资产中的比重不到4%。

然而，此具有象征意义的一步将极大地促进中国的金融改革。中国央行官员已利用国际上接纳人民币的承诺，来克服对中国放开资本账户和国内金融系统自由化的反对之声。尽管这些改革还远未完成，但加入SDR将使改革更不容易走回头路。(完)