综述：SDR遴选在即 人民币资本账户开放快马加鞭

图为一名男子在香港经过汇丰控股促销人民币业务的一幅广告。 REUTERS/Tyrone Siu

记者 赵红梅

路透香港4月17日 - 国际货币基金组织（IMF）5月即将开始其五年一度检讨SDR货币篮子的非正式程序，人民币能否晋升其中为关注焦点。中国金融改革和人民币国际化近年进展颇多，业内人士料为达到IMF关于可自由使用货币的各项标准，人民币资本账户开放年内会再快马加鞭冲刺改革。

接近央行人士透露，人民币资本项目下自由兑换在年内会取得重大进展，政府或将在二、三季度出台重要改革，并在支持跨境投资、跨境支付结算上推进不少工作，以推动人民币加入SDR(特别提款权)货币篮子。

“中国央行可能会在二、三季度将银行间市场向境外投资者进一步开放，包括QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)和三类机构(境外央行、港澳清算行、境外参加行)，可投资范围也将扩大至货币市场和衍生品市场。”一消息人士透露。

他表示，监管层在推进人民币改革，今年四季度还会推出人民币跨境支付系统(CIPS)；此外，在上海自贸区推广跨境人民币贷款政策后，会陆续在其他自贸区推出FT（自由贸易）账户，在人民币跨境使用上迈出更大的步伐。

中国最快将在9月或10月推出人民币跨境支付系统(CIPS)，其规划目标是打造更大且更多样化的清算银行阵容，并降低人民币的清算成本，藉以促进人民币国际化。

而据目前上海自贸区推行的FT账户试点政策，在自贸区境内的合规企业或个人申办FT账户后，可更方便地办理经常项下和直接投资项下的跨境资金结算。

上海市金融办主任郑杨此前表示，年内将争取启动“自贸试验区合格的个人境外投资（QDII2）试点”；还会允许企业在一定额度内利用FT账户进行本外币的自由兑换，这一额度将逐步扩大，最终实现资本项目的可兑换。

IMF总裁拉加德周四称，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。她今年稍早表示，将人民币纳入SDR货币篮子是时间问题，而不是是否会纳入的问题。目前该货币篮子包括美元、日圆、英镑和欧元。

IMF评估SDR货币篮子，首先要在5月召开非正式董事会会议，之后在秋季进行正式评估。只要获得过半数的支持，就可以对SDR货币篮子进行调整，若出现调整，可能会在2016年1月生效。

全球贸易中人民币使用比例已从2009年的0.02%增至去年的近25%。目前全球各地已有15个离岸人民币清算中心，并且中国央行已与26个国家和地区签署双边货币互换协议，其中包括英国、韩国、澳大利亚、俄罗斯，总规模达4,300亿美元。

德意志银行最新报告认为，新近成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)亦展现了中国期待在国际金融体系中扮演更重要角色的决心。德银预测，中国未来几年的人民币国际化及资本帐户开放速度或将超出市场预期。

**人民币资本账户开放快马加鞭**

中国政府今年已释放出在年内实现人民币资本帐户可兑换的强烈信号。

李克强总理两会的政府工作报告中提出，要“稳步实现人民币资本项目可兑换”，比去年报告措辞更坚决；而央行行长周小川在今年多个会议上也明确提出年内要实现人民币可兑换的目标。国家外管局亦明确，在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

中国银行（香港）发展规划部高级经济研究员戴道华认为，衡量人民币加入SDR的一些条件和标准中，“人民币的强项在于出口、贸易结算和支付，在跨境存款和外汇市场交易量方面也具一定地位，相对薄弱的是作为外汇储备被持有的数量以及人民币国际债券市场。”

一位国际对冲基金基金负责人表示，中国债券市场已成为全球第三大债券市场，规模超过4万亿美元，预计债市的对外开放会进一步提高，对三类境外机构及RQFII、QFII投资国内债市在获批机构和投资范围上都会有所突破。而随着“沪港通”、下半年“深港通”的陆续开放，股市、债市双管齐下，境外投资者进入中国资本市场的渠道进一步拓宽。

路透此前独家报导，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至大额可转让存单（CD）、回购交易、利率互换等衍生品交易。

目前全球有超过40家央行或货币当局已经或准备把人民币纳入其外汇储备，它们可循离岸市场、QFII、RQFII和中国银行间债券市场四个渠道购入人民币资产，全球超过20家央行包括瑞士、法国、日本、奥地利、澳洲及新加坡等获得了银行间债券市场投资额度。

据德银报告统计，目前中国债券市场中境外投资者占比为2.3%。相比之下，韩国和美国债券市场中境外投资者的比重则分别为6.8%和40%，增长空间巨大。

改革“急先锋”上海自贸区获批一年多后，2015年中国已迎来粤、闽、津在内的第二批新设自贸区。这标志着新一轮更大范围的投资领域试点和开放，年内启动QDII2试点、企业在一定额度内利用FT账户进行本外币的自由兑换等政策开放可期。

戴道华认为，若IMF在今年的检讨中继续沿用2010年时的标准，人民币已基本达标；若采用2011年提出的用新的储备资产的标准来衡量，与不少领域排在人民币之前的加币、澳元相比，新的标准未必最有利于人民币，此外美国的否决权亦是关键。

中国今年一季度跨境贸易及直接投资人民币结算量图，请点选：link.reuters.com/tys54w

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 17,842.4 71

法巴 12,680.2 32

渣打 12,263.4 29

巴克莱 3,000.0 2

星展 2,802.6 16

**本周市场动态**

--台湾央行周三表示，至2015年3月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,245.82亿元，较前月成长1.82%。

--台湾柜台买卖中心周三表示，即将在5月底推出的宝岛债殖利率曲线，将针对国际信评A级至A-级的宝岛债券提供三至九年期参考殖利率，并于每日下午3:30揭示供市场参考。

--全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，工商银行多哈分行启动人民币清算业务，成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。

--汇丰调查显示，全球外汇储备管理人士预测2030年人民币将占全球外汇储备的12.5%，或替代欧元成为世界第二大储备货币。（完）

(审校 张喜良)

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