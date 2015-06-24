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中国财经 | 2015年 6月 24日 星期三 08:28 BJT

中美官员讨论人民币纳入特别提款权事

路透华盛顿6月23日 - 美国财政部一名高级官员表示，美国及中国官员周二讨论了北京当局力争将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的事宜。

IMF目前正审视人民币是否在全球范围内普遍使用及自由兑换，此为评估人民币能否纳入SDR的关键。

“我认为中美两国均认同IMF进行技术性评估的重要性，”这名官员在中美两国于华盛顿举行双边会谈后表示。(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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