版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 7日 星期五 09:18 BJT

日本财务大臣称人民币加入SDR值得期待

路透东京8月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员特别提款权(SDR)货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。

本周发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF将人民币纳入SDR货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

“我相信IMF将基于客观数据做出判断。我认为人民币加入SDR是可取的，但是否符合资格应基于客观事实来决定，”麻生太郎在内阁会议后对记者说。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐