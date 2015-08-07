日本财务大臣称人民币加入SDR值得期待

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透东京8月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员特别提款权(SDR)货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。
本周发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF将人民币纳入SDR货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。
“我相信IMF将基于客观数据做出判断。我认为人民币加入SDR是可取的，但是否符合资格应基于客观事实来决定，”麻生太郎在内阁会议后对记者说。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。