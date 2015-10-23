综述：人民币冲刺入篮步步为营 中国志在必得

路透上海10月23日（作者 张金栋） - 相比8月国际货币基金组织（IMF）对人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子的初评， 中国经历三个月的积极准备，努力解决IMF初评时提出的关切；在即将来临的11月“大考”，人民币入篮或已十拿九稳。

不管是人民币中间价机制完善还是采取IMF数据公布特殊标准（SDDS），还是公布人民币参考汇率、准备延长交易时间，亦或者是发行三个月贴现国债、在伦敦发央票等等，都实实在在地在完善相关IMF提出的相关技术要求，为人民币入篮铺路。

“我觉得前景比8月初的时候更明朗了，最新的美国财政部汇率报告也比较认可当然人民币表现，我觉得美国在原则上不会去反对，11月投票，不说十拿九稳，最起码八成的概率吧。”三菱东京日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳对路透表示。

国家主席习近平访美期间，美方对人民币纳入SDR篮子货币态度已有所软化，最新美国财政部汇率报告不在指责人民币汇率“大幅低估”，但仍对市场化和政策透明度提出要求。

而最新的中英联合声明中，英方继续则表态支持人民币纳入SDR货币篮子。而此前德法等国已明确表示支持人民币纳入SDR货币篮子。

中金公司最新报告已称，中国在市场开放和汇率改革等方面亦取得了积极进展，人民币似乎已经达到了SDR货币的技术标准。“我们认为，人民币在即将于11月初举行的五年一次的例行评估中加入SDR货币篮子的概率在七成以上。”

环球银行金融电讯协会(SWIFT)日前指出，8月人民币在全球支付体系中所占市场份额达到2.79%，超越日圆（日圆是SDR的篮子货币），成为第四大全球支付货币。中银香港发布报告指出，这一突破与人民币国际化快速增长的发展趋势一脉相承，人民币继续保持超越日圆地位具有一定可持续性。

8.11汇改以来，人民币已经反弹了约1.6%，近期人民币汇率弹性亦有所上升，但短期表现相对稳定，交易员普遍认为，在人民币纳入SDR落定前，人民币难以出现方向性选择，虽然离岸近期表现偏弱，但亦难再现此前大幅偏离在岸汇价状况。

**纳入SDR不是最终目的**

根据初评，即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施，一方面是避免在2016年第一个交易日干扰金融市场交易，仍可能在这阶段继续对中国相关改革提出新的要求，已符合各个机构对人民币资产的配置要求。

当然，分析人士也都认为，无需过分夸大人民币纳入SDR的重要性，其象征意义远大于实际意义，应踏踏实实推进利率、汇率市场化和资本项目可兑换。

“就算今年通过了，距离真正纳入篮子还有9个月的缓冲期，这九个月中，我估计资本项目会有一些进一步的动作，包括扩大人民币境内外双向使用，汇率方面进一步扩大波幅，提升汇率弹性等。”李刘阳表示。

中国央行金融研究所所长姚余栋日前在人民币国际化和汇率改革研讨会上指出，结合人民币资本项目可兑换和人民币纳入SDR，下一步将继续推动人民币跨境融资特别是人民币跨境双向贷款的便利化、扩大和推广个人经常项下跨境人民币业务、支持在岸和离岸推出更多人民币金融产品。

IMF的SDR评估主要有两个标准：一是货币发行国的出口贸易规模位居世界前列，二是该货币可自由使用。在2010年的SDR评估时，人民币满足了第一个标准，但未达到第二个标准。

中国央行副行长易纲IMF秋季利马年会上表示，目前人民币可以满足SDR的操作性要求，中方将继续推进相关改革，不断提高人民币的国际使用，期待今年晚些时候IMF执董会正式讨论时，人民币能在现有的标准下纳入SDR货币篮子。

**初评后中国采取的一系列改革措施**

8月5日

IMF公布SDR初评，将当前SDR货币篮子的有效期延长至明年9月，报告还显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

8月11日

中国央行宣布完善人民币中间价形成机制，提升中间价与昨日收盘价的联动，并一次性贬值约1.9%；汇改引发市场巨震，但市场化改革获得IMF肯定。

8月24日

中国外汇交易中心首次公布人民币对美元参考汇率，每天5次。此举亦方便人民币纳入SDR的计价，参考汇率可以成为SDR定价标准。

9月22日

中国央行近日批准汇丰和中银香港在中国银行间债市发行10亿和100亿元人民币金融债，这是国际性商业银行首次获准在银行间债市发行人民币债券；此举意在满足IMF关于SDR“自由使用”标准。

9月30日

中国央行宣布放宽三类境外央行类机构进入银行间外汇市场，开展包括即期、远期、掉期和期权在内的各品种外汇交易，且无额度限制。这不仅丰富了中国外汇市场的交易主体，亦为持有人民币的机构提供自由买卖的便利。

10月8日

中国央行宣布采取采纳IMF数据公布特殊标准（SDDS），该举措获IMF高度认同。中国央行在声明稿中称，采纳SDDS“有利于国际社会和公众对中国经济的深入了解，提升我国参与全球经济合作水平。”

人民币跨境支付系统（一期）成功上线运行，进一步提高人民币清算、结算效率，便利人民币在全球范围内的使用。未来CIPS二期将考虑连接金融市场和外汇市场的交易支付，全面支持人民币跨境和离岸资金结算。

10月9日

中国财政部公告将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。SDR利率是在其构成货币三个月期国债利率的基础上形成的。有效的三个月期国债市场是一货币加入SDR篮子的技术前提之一。随着财政部入场发行相应期限的债券，该技术问题迎刃而解。

10月14日

路透从消息人士获悉，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，中国银行间外汇交易时间将覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。此举亦能满足SDR所要求的在“全球主要外汇市场”广泛交易的要求。而随着境内外汇交易时间的演延长，这可能缩减与离岸的价差。

10月20日

中国央行在英国债券市场发行了50亿元一年期央票。这是央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。这不仅可以调节离岸人民币市场流动性，亦可提升人民币的“自由使用”程度。

中英央行扩大双边货币互换规模至3,500亿人民币/350亿英镑，进一步提升伦敦作为离岸人民币交易中心地位。

10月23日

中国央行研究局局长陆磊表示，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑现，并进一步扩大人民币的跨境使用，通过贸易、实业投资和金融投资三者并重，最终推动人民币和资本“走出去”。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 36,197.3 136

渣打 26,055.4 69

法巴 17,894.7 58

星展 7,104.4 35

中行 5,019.5 16

**本周市场动态**

--瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行已经获得瑞士银行业执照。瑞士一直都致力于吸引一家中资银行，以助本国成为人民币的一个主要交易中心。

--期货期权交易所运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一发布公告称，CME和中国建设银行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币(CNH)期货合约。建行是中国在伦敦的人民币业务官方清算行。

--中国银行周二称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”，助力人民币国际化。

--中国央行周三称，其周二在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。 (完)