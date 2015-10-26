焦点：人民币若加入SDR或带动全球对人民币逾5000亿美元需求

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦10月26日 - 外汇分析师表示，国际货币基金组织(IMF)若将人民币纳入指标汇率货币篮子，将相当于给予其官方认可，在未来几年将带动全球对人民币超过5,000亿美元的需求。

外汇储备管理机构把人民币加入持有资产组合，将是一个循序渐进的过程，还会受到高度不确定的外部因素影响。不过人民币最终在全球储备中的占比可能接近5%。

了解情况的消息人士对路透称，IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入，预计将会为人民币亮起绿灯。

要实现人民币自由兑换，需要中国进一步放开外汇管制。这一进程已经延续数年，而且可能还将继续很长时间。

然而，外汇管理机构对人民币的需求可能抵消流出中国的资本。随着中国经济放缓和市场下跌，近来中国的资金外流水平升至纪录高位。

分析师估计，若人民币加入IMF的SDR篮子，人民币在全球外汇储备中的比重最终可能将达到约5%。

这将令人民币比重超过加元和澳元(根据最新IMF数据，后两者比重均为约2%)，而且接近英镑(4.7%)，但仍远低于欧元(20.5%)。

美元仍是全球首要储备货币，占比接近三分之二。

目前，SDR篮子只涵盖四种货币--美元、欧元、英镑和日圆，加元和澳元并不在内。人民币将是加入SDR篮子的第五种货币。

“要成为储备货币，不必非得加入SDR篮子。(加入SDR)会有帮助，但不是特别重要，”纽约梅隆银行全球外汇策略主管Simon Derrick表示。

“这有点像猜谜游戏，但未来几年人民币可能将与加元规模类似，而且未来10年内将与英镑相去不远，”他说。

全球外汇储备总额约为11.46万亿(兆)美元，其中已知构成的约6.666万亿。剩下金额的构成也相去不远。

SDR总值仅2,800亿美元左右，其构成非常不同。上一次在2010年的比例为美元41.9%、欧元37.4%、英镑11.3%以及日圆9.4%。

**迅速纳入SDR**

今年稍早，花旗分析师对12位管理逾2万亿美元外汇储备的储备经理人进行一次“相当非正式的”调查，询问如果人民币纳入SDR篮子，他们是否更倾向于将其纳入他们的外汇储备。得到的回应都是肯定的。

“在定义上，纳入SDR篮子将使人民币成为‘储备资产’，应能促使资金流入中国，不过规模多大就很难说了，”伦敦花旗新兴市场经济体主管David Lubin表示。

“由于在可见的未来，中国应会出现总资本流出，人民币纳入SDR篮子能否促使资本净流入中国，其实并不明朗，”他表示。

彼得森国际经济研究所的Li-Gang Liu在今年稍早发表的评论文章中则认为，人民币纳入SDR篮子并不会让它自动获得储备货币的地位。

Liu表示，那将由金融市场根据“风险、回报、流动性、对冲的容易程度，以及其他市场效能标准”来决定。

据汇丰介绍，根据当前的计算方法，人民币在SDR的比重可能在14%左右。但该行在近期一份报告中称，如果IMF将人民币在金融交易中的使用情况纳入考量，其比重可能更低，这一块是“人民币的软肋”。

他们认为，面对严峻的经济挑战，中国政府实施了有利于市场的外汇及其他方面的改革，所带来的影响要胜过SDR货币地位的“象征性”好处。

他们表示，由于货币政策不断放松以及与全球其他地区的成长差距逐渐缩小，持续的资本外流料将导致未来一年人民币兑美元从当前的6.35走软至6.60。

巴克莱的看法甚至更加悲观，认为到明年中期美元将触及6.90元人民币甚至更高水平。

不过，据全球交易服务机构SWIFT称，目前人民币是全球第四大常用支付货币，在全球支付交易中的占比达到创纪录的2.79%。

希望加大人民币持有量的储备管理机构料将循序渐进，采取进一步分散投资的方式。纽约梅隆银行的Derrick称，这样他们就将可能减少美元和欧元的持有量。(完)