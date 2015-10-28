人民币若加入SDR 或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

路透华盛顿10月28日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太部主任李昌镛周三表示，如果人民币加入IMF指标货币篮子，那么中国经济形势的变化或将对亚洲金融市场产生更大影响。

李昌镛称，中国对其他区域经济体的外溢影响估算已经大于预期；若是人民币加入特别提款权(SDR)篮子，影响程度可能加剧。

IMF执行董事会预定将在11月决定是否给予人民币与美元、欧元、日圆和英镑相同的待遇。李昌镛强调，他不愿预先判断最终决定。

他表示，如果人民币加入SDR，那么中国已与其贸易伙伴达成的人民币计价互换协议可被视为官方储备，而且人民币在亚洲地区或将更广为使用。

“人民币加入SDR篮子有可能会对亚洲金融...动态产生影响，只是还很难说这种情况多快就会发生，”李昌镛在卡耐基国际和平基金会一次活动中表示。

李昌镛称，IMF认为中国经济不会出现硬着陆，更担心其经济成长放缓对区域内其他国家/地区的潜在影响，这在一定程度上归因于紧密的贸易联系。

据IMF职员的计算，中国经济增长率每下滑1个百分点，整体亚洲增长率就可能下降逾0.3个百分点。

短期而言，中国7-9月当季经济增长6.9%，这意味着中国今年经济增幅有望超过IMF预期的6.8%。

“实际上，从目前来看...中国2015年总体增长率可能接近7%，超过我们给出的6.8%的增幅预期，”他表示。(完)