综述：SDR评估迟未确定谨防入篮延后 人民币国际化不停歇后市看好

图为日元、美元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

记者 董永年

路透台北11月13日 - 虽然各方看好人民币本月底有机会纳入特别提款权(SDR)货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。

IMF发言人周四仅重申，仍准备建议理事会将人民币纳入SDR，预计很快公布理事会讨论日期。市场人士研判，如此拖延是因为美国与中国的谈判仍在拉锯，藉此以换取更多的让步与开放，因此IMF是否真如预期于月底前通过将人民币纳入SDR，变数仍存在。

〞关键还是在老大哥(美国的态度)嘛,...恐怕不是这么容易的。〞元大投信总经理刘宗圣说。

他认为，人民币加入SDR将改变全球储备货币的游戏规则，甚至某种程度降低美元影响力，美国总统奥巴马(欧巴马)是否会在任期届满前让人民币顺利取得储备货币的身份，这是个复杂的政治议题。

富邦金控资深经济学家罗玮则称，IMF对会议日程隐晦不明，代表着以美国为首的理事会不敢真的否决将人民币纳入SDR，拖延是为了换取中国更多的让步与市场开放。

〞拖愈晚，纳入可能性反而愈高。被拒绝的程度降低了，反而安全。〞他说。

人民币能否入篮的关键为何？东吴大学教授许嘉栋于北京出席一场会议时指出，在于人行行长周小川提及〞可管理〞的可兑换能否被接受。

且由于美国即将升息，外界认为，中国在资本项目的开放更会显得小心翼翼。

美国大西洋理事会(Atlantic Council)即在“人民币崛起”报告中表达了担忧，认为如果短期美国利率政策调整，正好赶上中国匆忙开放资本项目并引发人民币大跌，将可能严重破坏中国乃至全球经济。

正因为入篮时程不确定，中国似乎也在为年底前加入SDR的预期以及可能产生的正面效应降温。一位不愿具名的基金经理人即表示，若真有在月底纳入的把握，何必需要将推动人民币加入SDR篮子货币列为十三五的政策目标之一？

中国人民大学国际货币研究所研究员张超则撰文认为，SDR自身设计的缺陷以及IMF成员国利益诉求的不一致，严重阻碍了SDR的发展。给成员国带来的经济利益有限，尤其是受到分配机制不合理的影响，许多成员国并没有从SDR中获得什么好处。

**中长期看升**

由于纳入SDR货币篮子时间仍不确定，以及对美国12月升息预期增强影响，人民币上周创出8月11日以来的最大周线跌幅，且根据路透调查显示，市场对人民币空头押注触及两个月来最高。

日盛期货分析师锺澄吉称，人民币近期已持续反映基本面疑虑而缓步贬值，年底预估价位在6.35-6.40，但若加计人民币未能如期纳入SDR的负面冲击，可能进一步贬到6.50-6.60。

不过一位在香港的台资银行交易主管表示，从选择权市场观察，倘若人民币真的出现失望性卖压，预料在6.45价位以上，就会见到美元买权获利了结。

〞USD/CNH不是像8、9月当时那样的失衡，volatility(波动度)算很有序地在下。〞他说。

惟就中长期而言，市场仍看好人民币的走势。

渣打银行(台湾)总经理陈铭侨即认为，人民币国际化的脚步不会停止，加上大陆推动“一带一路”计划，人民币兑美元走势很可能先贬后升，自今年底的6.5回升至6.35左右。

刘宗圣也指出，人民币反映经济现况是趋贬的，但中长期将因加入SDR，完成了作为结算、交易、储备货币的三部曲，搭配美国若升息，美元将因利多出尽而走贬，人民币后市仍看好。

〞人民币仍将是强势货币，未来欲小不易。〞他说。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 36,297.3 137

渣打 26,376.1 71

法巴 17,858.3 58

星展 8,634.1 37

中银 6,019.5 17

**本周市场动态**

--MSCI明晟(MSCI.N)将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。

--欧洲复兴开发银行(EBRD)周三支持中国成为其成员国，为下个月股东国家政府最终批准中国的申请铺路。

--新加坡金管局周一表示，新加坡在中国金融市场投资的人民币合格境外投资者(RQFII)额度将增加一倍，此举旨在加强两国间人民币的跨境流动。(完)