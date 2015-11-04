焦点：人民币国际化外交成果显赫 但企业心有疑虑

图为台北一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透上海11月4日 - 尽管国际货币基金组织(IMF)准备将人民币纳入储备货币篮子，人民币国际化进程取得重要外交成果，但外资企业愈发心存疑虑。

由于中国最近进行的改革，以及英国等主要欧洲国家政府的支持，人民币走进IMF特别提款权(SDR)货币篮子之路愈发有希望。

IMF若予以批准，将给中国外交壮举再添一笔：中国牵头新的地区发展银行获得欧洲支持，及近期宣布将在德国设立人民币计价金融产品的交易平台。

“如果人民币被纳入(IMF货币篮子)，将是人民币国际化进程的重要一步，”一中资跨国企业驻香港高官称，他预计这将使他的外国对手方更愿意用人民币结算。

但今年至今，在中国降息而美国准备升息的背景下，外资持有离岸人民币(CNH)的意愿已经减弱。

在市场的贬值压力下，人民币离岸市场利率已高于在岸市场，海外人民币存款下降，离岸人民币债券的发行也已放缓。

诚然，原始数据显示，使用人民币的国际支付在稳步上升。中国央行公布，今年前九个月，中国的贸易结算有27%使用人民币，高于2014年全年的22%。而且据支付系统运营商--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)，人民币现正与日圆争夺全球支付货币中的排名。

但这类数据夸大了人民币的海外受欢迎程度。

例如，SWIFT所记录的支付有四分之三并非真正的国际性，而只是在中国大陆和香港之间的跨境支付。数据并未显示这些交易中有多少比重涉及外企的香港子公司、而有多少是中国大型企业的内部转账。

而且据龙洲经讯驻北京经济学家Chen Long称，这些贸易结算多数是因为外商客户向中国出口商支付人民币，以有效降低对人民币进一步贬值的曝险。

“人民币支付继续增多，但出口增速快于进口，这正是离岸人民币存款下降的原因所在，”他表示。

**贬值疑虑**

对人民币的兴致减弱，部分是因为中国人行在8月意外让人民币贬值。

在那之后，中国人行已采取行动来重拾信心、干预在岸和离岸人民币市场以稳定汇价。

政府从战略角度来看或许会担心经济过于依赖美元，但企业高层主管却不这样担心，许多人仍认为，鉴于成本和风险，从美元转换成人民币几无好处可言。

以澳洲矿业巨擘力拓为例，2014年也只有一笔出售给宝钢的船货是以人民币计价，而且描述这宗买卖是一次性交易。力拓今年看来料将出售价值约180亿美元的铁矿石给中国。

一家与中国有大量贸易往来的大型公司高层主管表示，“我们尚未见到客户想要以非美元结算的趋势。”

然而，在香港的中国跨国公司主管则认为，海外企业无法忽视人民币的重要性与日俱增。

“但这不可能一蹴而就。以国家层次来推动人民币纳入SDR篮子的努力，必须以企业从经营层次来让人民币成为全球性货币相呼应。”(完)