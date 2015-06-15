IMF团队访问中国 评估是否应将人民币纳入SDR--官员

国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。官员称，IMF评估特别提款权(SDR)货币篮子的工作“正在进行中，技术工作处于初步阶段。”IMF总裁拉加德此前曾说，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题，美国则称人民币尚未准备好加入SDR。路透