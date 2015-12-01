易纲称人民币加入SDR后不会持续贬值

IMF执行董事会周一决定将人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子，市场对其后人民币汇率走向颇为关注。中国央行副行长易纲周二表示，大可不必担心人民币汇率出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。他并称，中国的长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，在汇率波幅过大及外汇资金出现异动情况下，央行会果断适当干预。路透