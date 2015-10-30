热点问答：10个问题看懂人民币与特别提款权

路透上海10月30日 - 国际货币基金组织(IMF)11月初将对人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子做出最终决定，人民币能否如愿顺利加入，中国各方可谓引颈期待。而自8月初IMF初评后，中国在资本项目、人民币利率、汇率市场化方面都推出了大量改革措施，态度诚恳。

从目前各方反馈看，此次人民币纳入SDR概率很大，这也意味着人民币朝国际储备货币的方向迈出一大步。

此前，IMF在8月初步评估报告建议将当前SDR货币篮子有效期延长9个月至2016年9月30日。报告中解释，作出该建议的原因是因为SDR使用人表示1月1日并非启动新货币篮子的理想时机。另外，如果执董会今年年底前正式决定将人民币纳入SDR，延期也为使用人适应货币篮子构成的调整提供了一段适应和缓冲期。

以下是路透为您整理的10个问题看懂人民币与特别提款权：

问题1：什么是特别提款权（SDR）？

SDR不是货币，也不是对基金组织(IMF)的债权，而是对IMF成员国的可自由使用的货币的潜在求偿权。SDR的持有者可以通过两种方式以其持有的SDR换取这些货币：一是通过成员国之间的自愿交换安排；二是IMF指定对外状况强健的成员国以可自由使用的货币从对外状况薄弱的成员国购买SDR。除了作为补充储备资产外，SDR还是IMF和其他一些国际组织的记账单位。

问题2：SDR中各种货币所占份额是如何分配的？

SDR的价值最初确定为相当于0.888671克纯金，当时也相当于１美元。在1973年布雷顿森林体系崩溃后，SDR被重新确定为一篮子货币。目前，SDR篮子包括欧元、日圆、英镑和美元。每日确定以美元表示的SDR价值并在IMF网站上登载。它是根据伦敦市场每天中午汇率报价，按四种篮子货币以美元计值的具体数额之和来计算的。目前（截止2010年12月31日）在SDR的篮子中，美元的权重是41.9%、欧元的权重是37.4%、英镑的权重是11.3%、日圆的权重是9.4%。

问题3：这个份额日后会不会发生变化？变化的依据是什么？

IMF执董会每五年或在IMF认为情况变化有必要提前进行检查时对篮子构成进行检查，以确保它反映各种货币在世界贸易和金融体系中的相对重要性。在最近一次检查中（2010年11月），根据货物和服务的出口价值以及IMF其他成员国持有的各币种储备的数额，对SDR篮子中的货币的权重进行了修订。这些变化于2011年1月1日生效。

问题4：如果将人民币纳入SDR，是不是意味着人民币作为储备资产就相应增加份额？

申万宏源报告称，SDR是IMF创立的提供流动性的补充手段和记账单位，并不需要各成员国记提相应的SDR篮子的货币份额。它赋予IMF成员国任何时候提取该货币篮子中任何一种货币的权力。因此，即使人民币在SDR占据13%的权重，也无需储备SDR份额13%的人民币。

问题5：审核人民币是否纳入SDR的流程是什么？审核条件有哪些？

IMF执董会每五年进行一次SDR篮子估值审查，或如果金融发展状况需要的话，会提早进行审查。审查的目的是确保SDR篮子能反映世界贸易和金融体系中主要货币的相对重要性，旨在提升SDR作为储备资产的吸引力。

目前的纳入标准是执董会在2000年批准的。标准确定SDR篮子由四种货币组成，这四种货币由五年期货物和服务出口价值最大的成员国或货币联盟发行，并被IMF定义为“可自由使用”。

出口标准扮演着“门槛”的角色，旨在确保有资格纳入篮子的货币是由那些在全球经济中发挥核心作用的成员国或货币联盟发行的。长期以来，该标准都是SDR方法的一部分。2000年，加入了第二个标准，即SDR篮子中的货币也要求可自由使用，以正式体现金融交易对SDR篮子估值的重要性。

问题6：什么是“可自由使用”？

《基金组织协定》对“可自由使用”货币的定义为：（1）在国际交易支付中被广泛使用，和（2）在主要汇兑市场中被广泛交易。

可自由使用货币的概念关注货币的实际国际使用和交易，这不同于某种货币是否自由浮动或完全可兑换。 某种货币可以被广泛使用和广泛交易，即使其受到一些资本账户的限制。另一方面，某种完全可兑换的货币未必被广泛使用和广泛交易。

可自由使用的概念在IMF的金融业务中起着核心作用。特别是所有借款成员国都有权获得某种可自由使用的货币。的确，所有IMF的贷款业务都是通过可自由使用货币或SDR来进行的。在使用SDR的情况下，借款国有权将SDR兑换成可自由使用货币。可自由使用货币的概念旨在确保某一成员国能够直接或间接地（可以不受损失地将其兑换成另一种货币）利用从IMF获得的货币来解决国际收支的融资需求。

需要解释可自由使用货币的定义，也需要判断确定哪些货币是可自由使用的。IMF执董会基于量化指标来做出判断。2011年，执董会批准将几个指标作为可自由使用评估的重要因素：货币在持有储备中的份额，国际债务证券的计价货币，国际银行负债作为评估广泛使用的指标，以及外汇市场的交易量（成交量）作为评估广泛交易的指标。作为目前正在进行中的审查的一部分，工作人员正在考虑一些额外的指标和数据来源，以补充在2011年批准的那些指标。

问题7：变更SDR估值方法和原则的“门槛”？

估值方法的确定需要占总投票权70%的多数，而以下情况需要85%的多数：（1）估值原则的改变，或（2）有效原则适用的根本变化。迄今为止，改变SDR估值方法的决定均在总投票权70%的多数基础上通过。

上一次审查是在2010年，人民币当时是唯一不在SDR篮子内但是符合出口“门槛”标准的货币。然而，当时人民币被认为不符合可自由使用标准。目前的审查会首先考虑2010年审查的结论和随后2011年执董会关于货币选择标准的讨论。因为中国仍然是唯一符合出口标准但其货币不在SDR篮子内的成员国，所以此次审查将会重点关注对人民币作为可自由使用货币的评估。审查的结果将是执董会在参考详细的技术工作后所做出的决策。

问题8：SDR利率如何确定？

SDR利率是计算IMF常规（非优惠）贷款向借款成员国收取的利息和向提供资金的成员国支付的利息的基础。对成员国SDR持有额支付的利息和对其SDR分配额收取的利息也是按此利率计算的。SDR利率每周确定，依据是SDR篮子货币的货币市场短期债务工具代表性利率的加权平均值。

问题9：SDR如何分配？

IMF可以按成员国在IMF份额的比例向其分配SDR。这种分配向每个成员国提供了一项无成本无条件的国际储备资产。SDR机制是自我融资性的，对SDR分配收费，然后用取得的收费来支付持有SDR的利息。如果一个成员国不使用分配给它的SDR，那么收费就等于得到的利息。然而，如果一个成员国的SDR持有额超过其分配额，该国实际上就从超出部分获取利息；相反，如果一国持有的SDR少于分配额，该国就对不足部分支付利息。

截止目前，SDR普遍分配只进行了三次，第一次分配总额为93亿单位SDR，在1970-1972年拨付。第二次分配为121亿单位，在1979-1981年拨付。2009年8月28日进行了1,612亿单位的第三次SDR分配。

另外，对《基金组织协定》的第四次修订于2009年8月10日生效。根据这次修订，进行了SDR的特别一次性分配，数额为215亿SDR。目前总份额为2040亿SDR。

问题10：如何看待人民币纳入SDR？

目前SDR的规模仅为2,040亿单位，约合2,870亿美元，而全球储备资产在2015年9月大约为11.3万亿美元，目前SDR在全球储备资产中的比重仅约为2.5%，因此人民币就算纳入SDR，占比达到10-15%，那实际影响也非常有限。不能根据人民币在SDR中所占的权重来估算人民币储备资产的增加额。

注：以上资料除了问题4的答案来自于申万宏源证券报告之外，其他均来源于IMF的官方网站。（完）