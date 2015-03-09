独家：中国人民币跨境支付系统准备就绪 料在年底前推出--消息

路透香港3月9日 - 三位熟悉情况消息人士对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。

该系统将成为人民币在全球支付的快速通道，将取代现有的由各种网络平台拼接起来系统，并且将支持无障碍的人民币交易，可极大的促进人民币国际化。

“CIPS现已就绪，中国已经选定20家银行参与测试，其中13家为中资银行，其余为外资银行分支，”一位参与此事的高层银行业消息人士称。

“将在9月或10月正式推出，取决于测试结果和准备情况，”这位消息人士表示。

另一位直接了解此事的消息人士称，当局力争在12月之前启动第一阶段的CIPS。

“虽然没有形成计划，但我们正竭尽全力使第一阶段的CIPS在年底前上线，”该消息人士表示。由于未获准接受媒体访问，该消息人士要求匿名。

“如果一切顺利，CIPS将在9月或10月上线。即使时间稍有延长，我们仍有信心会在年底前推出，”他说。

路透暂未能立即联系上中国人民银行置评。(完)

(编译/审校 杜明霞/高琦/李春喜/王兴亚)

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