中国将于年内推出人民币跨境支付系统--外管局局长

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京3月10日 - 中国外汇管理局局长易纲周二向路透证实，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）。
“我们预计是今年可以推出来，准备年内要推出。”易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙称。但他并未回应具体的推出时间。
三位熟悉情况消息人士稍早曾对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出，并已经选定20家银行参与测试。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。