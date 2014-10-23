人民币兑新加坡元直接交易将于下周启动--消息

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月23日 - 三位消息人士周四对路透称，中国外汇交易中心将于下周启动人民币兑新加坡元直接交易。这有利于形成两种货币之间的直接汇率，而非用美元交叉汇率进行套算。
其中两位接近此事的消息人士对路透说，人民币兑新加坡元直接交易一事有望于下周宣布并开始交易。
外汇交易中心在答复路透的电话查询时未予确认，称目前还没有收到通知。
今年以来，中国已先后启动了兑澳元、新西兰元、英镑、韩元及欧元的直接交易。这有利于双边货币在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。
去年10月22日举行的中国和新加坡双边合作联合委员会第十次会议决定，在两国银行间外汇市场推出人民币对新加坡元直接交易。（完）
(发稿 李然; 审校 毕晓雯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。