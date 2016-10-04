尽管人民币贬值 上海仍是最贵亚洲高端生活城市--瑞士宝盛

路透香港10月4日 - 瑞士宝盛私人银行周二发表最新调查显示，尽管人民币贬值，上海仍是最昂贵的亚洲高端生活城市，新加坡及香港紧随其后。

追踪11个国家共21种高端货品及服务的瑞士宝盛高端生活指数显示，以美元综合计算，该指数在2016年下跌1.68%，其中房地产价格跌幅最大，主要原因是美元走强；以当地货币计整体价格则按年下跌0.68%。

该指数乃根据于2015年6月至2016年6月搜集的数据编制而成。瑞士宝盛私人银行亚洲市场及投资顾问方案部执行董事黄佩丽在记者会上称，这段期间人民币贬值幅度超过6%，但上海仍然是最昂贵的城市，共有11个项目的价格在区内是数一数二，主要反映高进口关税推高物价。

“不过，中国高端消费需求并无减退，只是将消费力转移至海外，因税费较低。”她说。

上海连续两年成为最昂贵城市，今年有五项价格位列区内第一，分别是住院、腕表、肉毒杆菌疗程、雪茄以及高档护肤品，价格属第二高的亦有六项，包括房地产、婚宴服务、女装手袋、男士西装、轿车和女装鞋履。

**新加坡和香港为第二和第三昂贵城市**

瑞士宝盛高端生活指数涵盖的13项的价格在2016年报升，反映亚洲高资产净值人士的生活成本有上升趋势，而且升幅高于一般通胀。

今年新加坡取代香港成为第二昂贵城市，香港则居第三，反映中国内地访港旅客减少的因素遏抑物价升幅，同时，港元与美元挂钩也令到香港的物价相对平稳，只是豪宅物业价格仍是区内平均值的大约五倍。

另外，瑞士宝盛发表最新亚洲财富报告预测，亚洲（日本除外）高资产净值人士的资产将于2016年达到9.3万亿美元，其中55%来自中国大陆。印度高资产净值人士以超过1.4万亿美元排名第二，香港以7,560亿美元列第三位。

上述数字与去年所做预测一致，部分原因是该行预计经济情况将由2017年起逐步好转。不过，在已发展国家，预料通胀将持续低企（某些国家为通缩），而新科技在亚洲的迅速普及亦带来通缩压力。

瑞士宝盛财务管理日本业务发展主管家帝文称，预期未来数年环球经济增长的构成变化不大，主要趋势为政策层面，由于货币政策空间似乎已达到极限，因此各国将提高财政支出，取代超宽松货币政策。

该行仍然预期，亚洲高资产净值人士的资产将在2020年达到14.5万亿美元，其中，中国和印度分别占8.25万亿美元及2.3万亿美元。

瑞士宝盛为宝盛集团(BAER.S)的全球财富管理品牌，截至2016年6月底，其总客户资产达3,970亿瑞郎，包括旗下管理资产3,110亿瑞郎。（完）