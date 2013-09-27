人民币避险货币特征雏型已现 自贸区再添力

2011年3月22日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

记者 李珊珊

路透香港9月27日 - 充满变数的第三季，在美联储退市虚惊一场以及人民币流动性比预期乐观接近尾声。虽然韩元等亚币反弹，令人民币在本季拱手让出＂亚洲最佳＂的宝座；不过，其在新兴市场风波时期处变不惊的表现，令其攫住想要规避市场波动风险的投资人目光。

避险货币广义地说，是指＂不易受到市场波动、意外事件或政治因素影响＂的货币。稳健的国际收支及金融体系，也是市场选择规避风险的要件。身为全球最主要储备货币的美元，以及政治、金融地位独特的瑞郎，都是传统的避险货币。

星展经济学家周洪礼说，中国经济前景看好，经常帐相对稳健，人民币持续推进国际化，以及汇率受央行主导等因素，都让人民币在发展中国家的避险光芒显现。

“我们可以说，人民币渐渐开始有避险货币的特征…这是个投资情绪导向(sentiment driven) 。”周洪礼称。

雏型虽具，但经济学家及市场人士也指出，人民币要能够成为真正的避险货币，资本项下完全可兑换、利率自由化等条件，仍是不可或缺的要件。

至9月27日，第三季主要亚洲货币以韩元涨幅5.98%居前，其次是台币的1.70%，人民币离岸 (0.33%)在岸(0.28%)紧追其后。跌幅最大的是印度卢比的12.81%和印尼卢比的10.08%。

人民币的避险需求增加，也反映在近期的金融商品表现上，除了即期市场及远汇市场持续有资金流入，前期一度因境内6月“钱荒”而大跌的点心债，很快回升至接近先前高点水平。

施罗德亚洲固定收益投资组合经理人许子峰指出，＂汇率的低波动度以及前景相对抗跌，是选择投资点心债的原因之一。”

他表示，中国持续推动金融改革以及市场自由化，有助于人民币持续升值，对点心债后市亦有正面的推动。

中银香港点心债收益指数.BCHKDIMSUMI周五报105.44，距5月底达到的记录高点105.99不远。该指数自7月初跌至波段低点103.75以来，已扳回逾七成跌幅。

**沪台两面夹攻，港思突围**

引颈翘盼中，上海自贸区神秘的面纱终于揭开，在国务院的规划下 “上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。”，“目标是经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。”<ID: nL4T0HN1D1>

此大纲基本与市场原先的预期差不多，尽管细则未出，长远而言，自贸区离岸业务对香港的影响无可避免。不仅仅是上海，金融市场与监管思维相对保守的台湾，也少见地大力推动离岸中心发展。

台湾央行提出希望放宽人民币单日兑换上限，以推动理财产品的发展，央行同时＂道德劝说＂当地的银行提高人民币存款利率，扩大人民币资金池。除此之外，央行还提出发展人民币商业本票等工具构想让业者进行研究，这对一向＂防弊重于兴利＂的央行，积极的态度颇为少见。虽然台湾离岸市场短期难超越香港，但腹背受敌下，香港宜早思突围之道，以保住离岸龙头地位。

欲浏览亚洲货币波动比较，请点选：(link.reuters.com/cyt43v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 43,953.2 129

2. 渣打银行 20,284.9 64

3. 法国巴黎银行 19,936.8 63

4. 星展 3,991.2 12

5. 工商银行 3,526.7 10

**本周市场动态**

--消息人士透露，台湾央行正检讨提高每日2万元人民币换汇上限，以促进台湾人民币理财市场的发展。台湾联合报报导，央行希望换汇上限放宽是至少每日4万元，尚待与中国央行协商。

--备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，并推动金融服务业对民营资本和外资金融机构全面开放。

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁李慧敏称，上海自由贸易试验区是内地投资、贸易及金融体制改革开放的一项重要里程，为市场带来拓展的机遇。 恒生正积极筹备在上海自贸区设立网点。

--印尼工业部长M.S. Hidayat表示，将在下周中国国家主席习近平访印尼时，与中国签署货币互换协议。

--渣打银行等10家银行及来自港英两地的私营机构本周进行了一场交流，在这个两地轮流举行的会议中，双方对于推动国际人民币业务作出以下结论，以供监管单位拟定政策时参考，包括进一步拓展提高人民币流动性及减低外汇交易结算风险的市场安排，特别是亚洲时段以外。发展更多的货币市场工具，以及便利中国内地与不同时区离岸市场进行即日结算等。（完）

(审校 杨淑祯)

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