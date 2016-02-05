综述：春节空头突袭CNH的疑虑暂消 然预期管理难度加大

记者 赵红梅

路透香港2月5日 - 离岸人民币市场开年以来走势愈发波诡云谲，尤其是在远期及期权市场上暗流涌动，然美元指数一度触及10月以来低点后，离岸即期连续两日自低点一度大涨逾800点，空头暂难利用春节假期在CNH市场“兴风作浪”，但后续管理市场预期难度加大，考验监管层水平。

离岸人民币兑美元即期开年以来先是如“过山车”急跌，一度落至6.7600，后中国监管层多措并举维稳，并加强对跨境资本流动的监管等抬升离岸短期利率击退空头。即期三周盘整的“一潭死水”自本周三被打破，空头蠢蠢欲动，一年期NDF一度创自2009年3月初以来历史新低。然趁美元指数暴跌，中国央行近两日借势上调人民币中间价累计高达逾200个点。

“今天空头已无力再冲, 春节兴风作浪可能性也不高了， 何况美元对其他所有货币暂时都失去了天时地利人和。”一位香港资深外汇交易员称，从中间价大幅调高也可看出，央行节前强势维稳汇率的决心，“而央妈也还在CNH站岗”。

CNH即期连续两日大涨，周五早盘一度升至6.5650，然空头仍潜伏在远期市场伺机反扑，这亦让市场人士提心吊胆，远期外汇、期权和信用违约互换（CDS）这三大衍生品市场显示，空头力量十足。

中信证券最新报告认为，美国一季度加息预期落空，美元指数承压，人民币汇率贬值预期有所下降，但预计二季度末联储可能会加息，届时美元或重启升值，全年或有低个位数的升值幅度。

近期中国政府和央行也释放了较强维稳人民币的信号。外管局局长潘功胜近日称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。中国不会走资本管制的“老路”。

央行研究局局长陆磊在CF40论坛中提到，2016年最重要的是人民币汇率，在汇率稳定情况下，其他问题都好解决。

国信证券首席宏观分析师董德志认为，人民币汇率今年上半年仍存在一定的贬值压力，全年贬值幅度为3%-5%， 贬值压力主要源于其他新兴经济体货币汇率更快的贬值，以及央行逐渐减少外汇市场干预并有意加大汇率波动，三季度有望企稳。

**空头大鳄仍屯兵远期市场**

尽管春节前，离岸人民币市场一派“大涨”后的祥和，即期、远期均升逾百点，然从离岸衍生品各市场指标来看，空头大鳄并未远去，而是虎视眈眈伺机而动。

两天前，海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，各期限远期亦走跌，其中人民币/美元一年期品种一度跌至2009年3月以来最低，尽管连续两个交易日上涨，然仍属低位。

在港交所上市的人民币货币期货2016年12月未平仓合约已至历史新高，达8,786张，在伦敦交易所上市，追踪摩根士丹利人民币卖空指数的ETF产品在2月1日当天成交量飙升到了82.6万份，为其过去30天日均值的29倍。

“我们周一观察到香港期货交易所的人民币12月到期的远期合约被以低于理论价格抛出，”一位台资银行资深人士称，这表明中国央行面对的是很大的人民币贬值投机。

离岸人民币一年的隐含波动率周五报9.750/10.150，尽管有所下跌仍处历史高位，亦可表明人民币的贬值预期。

瑞穗银行亚洲外汇策略师张建泰报告中预测说，农历新年期间，中国在外汇市场的干预频率或许会降低，预计离岸市场将在缺乏中间价指导的情况下，提供新一轮可观的人民币卖盘机会。

**预期管理难度加大**

“从去年8.11意外汇改打开贬值预期，再看12月到现在，明显市场对人民币贬值预期更高了，这也表明货币当局的管理预期难度是增加的。”一位外资银行外汇主管称，8.11汇改后，不少海内外投资人士认为央行与市场缺乏沟通，政策缺乏前后一致性，造成投资者无所适从，汇率预期单边化，今年，更是考验央行的预期管理效果。

中国社科院世经所全球宏观经济研究室主任张斌认为，打破人民币贬值预期，关键是要改革人民币汇率形成机制。

他认为，人民币应对一篮子货币宽幅区间波动。以当前人民币篮子汇率指数作为中心汇率值100，未来在100+/-7.5的区间内，人民币汇率由市场供求决定，触及上下限则自动转化为钉住篮子货币。央行保持调整中心汇率的权力，但是调整不应过于频繁。

张斌亦认为，即便是面临较大的贬值或升值压力，由于有着货币当局的公信力保障--这种公信力需要建立在公开透明的规则和良好市场沟通、充足的外汇储备和必要的资本管制措施等基础之上，汇率将在贴近上下限附近波动。

社科院世经所国金研究室副主任肖立晟亦坦言，在当前阶段，建议央行制定相对稳定的货币规则，增强与市场的互信程度。让市场自发的寻找央行政策调整的规律，形成“没有解释，但是可预测的货币政策沟通策略”。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

星展 200.0 1

摩根大通 160.0 1

汇丰 150.0 1

高盛 130.0 1

**本周市场动态**

--中国国家外汇管理局周五表示，国家外汇局和中国银联未对银行卡在境外保险类商户使用的政策进行调整。外汇局将保险类商户设为金额限制类，持卡人在此类商户单笔交易金额不得超过等值5,000美元；此外，境内持卡人可通过银行卡支付其在境外旅游消费或商务交往中正常合理的保险需求。

--台湾柜买中心上周六表示，今日起开放证券商承作债券ETF(指数股票型基金)附条件交易(RP)，新制有利于扩大宝岛债券ETF发行规模，亦有利于活络宝岛债券ETF次级市场。

--香港金融管理局（HKMA）公布的数据显示，12月末人民币存款余额8,511.06亿元，单月环比下跌1.5%，有回稳迹象。

--环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，阿联酋和卡塔尔与中国/香港之间贸易中人民币的使用大幅提升，人民币已成为这两个市场与中国/香港间进行支付的最常用货币。（完）