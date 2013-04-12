人民币投机客扭曲贸易数据 令中国资本账改革更为复杂

* 第一季出口数据异常强劲，暗示存在操纵

* 对香港、保税区的出口大大超过最终目的国家的需求

* 令货币政策和资本账户开放面临更为复杂的局面--分析师

* 热钱流入已经放缓--交易员

路透上海4月12日 - 押注人民币升值的公司正在扭曲中国的贸易数据，给中国官员们造成了货币政策方面的困扰，也让中国放开资本账户的努力面临更复杂的局面。

以贸易形式流入的投机性资金正在引发担忧，因为这恶化了近期的一个趋势--热钱流入突然加快。1-2月共有约1,250亿美元资金流入中国，而之前连续九个月资金外流。

分析师表示，那些不能通过合法途径把资金转入中国进行货币投机的公司，通常通过虚开发票金额的方式，把资金伪装成商品和服务的付款，从而绕开官方的资本控制。

这些公司笃定人民币将继续升值，自2012年第三季起，人民币兑美元已累计上涨逾3%，并在周五早盘触及记录高位。现在这甚至扭曲了贸易数据。

为了抑制人民币升值过快，中国人民银行加大在国内外汇市场上的干预力度，尽管监管机构曾数次公开承诺不会入市干预。

干预措施使得今年第一季中国央行的外汇储备增加了逾1,280亿美元，相比之下2012年全年才达到1,300亿美元。由于央行在国内银行间市场上投入了大量人民币，对短期利率构成了下行压力。

旨在控制汇率的中国央行不得不改变流动性管理的方式，这影响了中国的股市和货币市场。

野村驻香港分析师Robert Subbaraman说：“如果这种趋势持续下去，会令货币政策面临复杂的局面；它加大了进入经济的流动性，之后会扩大货币供给并刺激信贷和房地产价格。”

“风险在于，这可能会令当局再三考虑放开资本账户的速度。”

**伪装的投资**

周三公布的官方数据显示，3月中国出口较上年同期增长10%，在经历了两个月的强劲表现后似乎企稳。不过分析师很快对数据的可靠性提出质疑。

“同亚洲其它国家相比，中国太引人注目了，”Subbaraman说。他表示，东亚国家出口增长或下降的幅度通常相似，不过近几个月中国的出口年增速在10%，远超过同期的台湾(增长3.3%)和韩国(增长0.3%)。

大多数怀疑者都特别注意到对香港和保税区出口的爆发式增长，对两者的出口增速分别超过90%和300%，尽管出口的最终目的地--美国和欧洲的需求仍然低迷。

香港和内地海关的统计数据也出现偏差，内地对香港的出口要高于后者海关统计的进口。

美银美林大中华区首席经济学家陆挺在一份研究报告中指出，高价值集成电路出口的增长尤其令人怀疑，因为这类产品运输成本低，其价值“很容易被操纵”。

欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的Fredrik Erixon说：“没有外部因素能够帮助解释，为什么2月和3月大陆-香港间的贸易波动如此之大。”

“中国大陆和香港间的贸易仅是更大问题表现出的冰山一角。”

海关总署新闻发言人郑跃声表示，官员正在调查“与香港间贸易增长的异常情况”，如果有必要将采取监管措施。

**控制投机**

上述措施可能会是什么，尚不得而知。

从历史来看，监管机构很难防止放开资本账户成为汇率投机的一个渠道。不稳定的投机资金将置中国宏观经济稳定于风险之中，并且不利于人民币在贸易中的使用，而后者是一个重要的政治目标。

中国社会科学院学部委员余永定在一封给路透的电子邮件中表示，如果人民币不是因为与投机和套利相关的原因而被接受为国际结算货币，那么人民币国际化是个好事。否则国际化就是个错误，而且不具有可持续性。只要预期一变，就会开始倒退。

在香港，离岸人民币汇价仍较内地现货市场有溢价，暗示离岸投资者预期人民币将继续升值。但鉴于中国经济复苏力度仍然偏弱，并且仍非常依赖真实出口需求的持续复苏，内地银行间市场的交易员对上述预期能否持续表示怀疑。

几位要求匿名的上海货币市场交易员对路透表示，他们已看到投机性资金流入放缓的迹象。

野村的Subbaraman说：“资金进来的越多，流出的也可能会越多。”

“如果中国经济放缓的速度快于预期，可能会引发资本外逃。”(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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