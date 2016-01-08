综述：熔断机制急刹助中国A股绝地反弹 但汇率贬值心结仍待解

图为上海一家券商营业部内一名股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透上海1月8日（作者 林琦） - 中国股市实施仅四天的熔断机制周五起被紧急叫停，加上限售股减持新政策收紧，以及人民币汇率暂止住急贬态势利好，终带动开年即暴跌的A股震荡中大力反弹。

监管层针对股市短期利空因素打出政策组合拳，使得股市恐慌情绪得到缓解，再加上护盘资金拉动金融股及钢铁煤炭等传统产业股票，股市出现难得的强势。不过汇率贬值预期仍将是投资者绕不开的槛，短期股市或将继续震荡。

“之前大家担心的利空一下子都没了，限售股出了新规定，人民币汇率稳住了，熔断也暂停了，大家信心开始回来了。”银河证券资深分析师任承德指出。

他说，在一些利空因素减弱或消失之后，今天盘面中出现救市或护盘资金入场的迹象，金融板块及钢铁煤炭等传统产业股票走势坚挺。这终于使得股市摆脱开盘初的上蹿下跳，转而持续上扬。

诺亚香港财富管理研究总监夏春表示，暴跌后一些板块出现买入机会，本来一些想入场的机构就因为昨天二级市场熔断太快而没能再买到股票，这些买盘今早震荡时开始出现。

沪综指.SSEC周五收盘涨2%。A股强劲升势带动周边市场摆脱隔夜美股拖累，走稳并反弹，香港恒生指数.HSI午盘上涨1%。

在A股市场本周出现两天大跌逾7%并触发熔断机制后，证监会周四上午发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。

中国证监会新闻发言人邓舸周四晚表示，从本周两次实际熔断情况看，熔断机制并没有达到预期效果，而该机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。

人民币兑美元即期周五震荡小升，中间价则结束八连跌势，较上日收盘价上涨约300点。

**及时刹车熔断，控制风险敞口**

夏春认为，现在暂停熔断机制，的确是反映出之前的制度设计上不太合理，而且投资者教育和前期咨询调研时间均显不够。现在监管层暂停实施并再做研究的决定是明智之举，也是实事求是的态度。

银河证券首席策略分析师孙建波指出，熔断机制的磁吸效应，直接扼杀了多样化的市场观点，让获得流动性成为交易者的第一选择。今后的制度设计，需要充分考虑市场交易的自由。

他认为，如果今天没有及时暂停熔断机制，任由恐慌情绪蔓延，市场中将会产生很多的风险敞口。比如：结构性私募产品中自有资金跌为负值，融资融券投资人的净资产跌为负值，私募产品的净值低于平仓线。当这些情况发生时，连续熔断使得市场根本不能持续自由的交易，将会产生大量的金融风险敞口。

“当市场获得了交易的自由，以上风险敞口将被有效控制。交易者不再单纯追求卖出获得流动性，市场的自然波动一般不会造成这些不可覆盖的风险敞口。”他说。

不过他亦指出，在人民币贬值预期和资本流出的预期下，在中国传统产能需要断腕清理的时候，传统产业的公司股价仍会下跌，而代表新经济的行业仍需要时间来培育，市场仍存在一定的风险。

**汇率是短期关注焦点**

大成基金指出，人民币贬值预期的加强对A股产生两个负面影响：第一，人民币汇率，尤其是离岸汇率的大幅贬值，将使央行被迫进行汇率冲销操作，卖出美元吸收人民币，造成国内基础货币的被动收紧，不利于A股市场的流动性环境；第二，汇率的贬值预期加强，使得汇率政策的不确定性增强，这不利于A股市场投资者风险偏好的提升。

对于后市，大成基金认为，短期的急速杀跌使得市场风险偏好大幅下降，需要时间消化。在目前市场情况下，需要密切跟踪人民币汇率的走势变化，从而即时调整A股的市场策略。

人民币兑美元2015年累计跌幅4.5%，创有记录来最大。进入2016年更是出现急贬走势，前四个交易日累积贬幅达1.52%。不过在监管层周四表态有能力保持人民币汇率基本稳定后，周五早盘人民币汇价出现反弹。

据凤凰网周四晚间报导，金融大鳄索罗斯昨评论称，由于中国正挣扎寻找新的经济成长模式，人民币贬值使中国内地目前面对的问题转嫁给世界其他地区。发展中国家面临的一个挑战是回归正利率，当前的环境与2008年存在相似之处。

中信证券策略团队预计，未来1-3个月内，中国面临的资本外流不会结束。现在看来汇率等风险爆发的可能性正在上升，且强度和对投资者心理的冲击超预期。超预期的风险释放或引来超预期的政策反应，不排除春节前降准的可能性。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿美元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

任承德则认为，美元近期走势较强，人民币汇率确实需要贬值，但贬值过程要一步到位，免得造成市场较长时间的恐慌，同时国内要辅以宽松的货币政策，托住国内的股市和房市，稳定投资者信心。

中国央行网站周四转载货币网特约评论员文章称，近期人民币对美元双边汇率的变化与美元对其他主要货币汇率的变化方向和幅度基本是相符的，人民币汇率对一篮子货币仍保持基本稳定。面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

“汇率贬值不是一定会令股市下跌的。你看前两年日本和欧洲汇率大幅贬值的时候，股市反而走出一波牛市。”任承德表示。（完）