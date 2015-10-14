预计人民币汇率保持稳定 未来数月中国股市渐复苏--摩根大通

路透香港10月14日 - 投行摩根大通周三称，预料中国人民币汇率将保持稳定，未来数月国内与香港股市可望逐渐复苏。

摩根大通亚太地区副主席李晶出席美商会午餐会后向传媒表示，中国人民币经过811汇改后，未来数月不会再有巨大变化，包括扩大交易区间，预料短期内人民币将比较稳定，至年底兑美元仍将在6.4的水平。

“10月以来特别是长假之后股市表现较好，经济数字基本稳定，所以国际投资者对中国市场的看法有少少转变，从前一段时间股市大跌、人民币贬值的担忧，已经有所恢复。”她说。

她并指出，相信未来数月中国大陆股市和香港股市会慢慢企稳，年底之前会比二、三季度表现好一些。

“股市一直在波动，A股投资价值慢慢体现出来，因为现在是比较便宜，而香港比中国大陆更便宜。”她并指出，预期中国经济10月份开始慢慢企稳，明年“十三五”规划出台后更加对经济有一些利好的刺激。

现时中国股市沪综指.SSEC基本回到去年底水平，第一季累计涨16%为表现最好，第二及第三季分别升14%及跌29%。

香港股市恒生指数.HSI在首两季各涨逾5%，第三季则跌21%，现水平较去年底低5%。

李晶在美商会演说中提及，预期中国“十三五”规划将围绕几个重点，包括保持经济高质量增长，强调科技与创新，保证适时的金融改革以及鼓励基建投资。（完）