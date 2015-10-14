预计人民币汇率保持稳定 未来数月中国股市渐复苏--摩根大通

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月14日 - 投行摩根大通周三称，预料中国人民币汇率将保持稳定，未来数月国内与香港股市可望逐渐复苏。
摩根大通亚太地区副主席李晶出席美商会午餐会后向传媒表示，中国人民币经过811汇改后，未来数月不会再有巨大变化，包括扩大交易区间，预料短期内人民币将比较稳定，至年底兑美元仍将在6.4的水平。
“10月以来特别是长假之后股市表现较好，经济数字基本稳定，所以国际投资者对中国市场的看法有少少转变，从前一段时间股市大跌、人民币贬值的担忧，已经有所恢复。”她说。
她并指出，相信未来数月中国大陆股市和香港股市会慢慢企稳，年底之前会比二、三季度表现好一些。
“股市一直在波动，A股投资价值慢慢体现出来，因为现在是比较便宜，而香港比中国大陆更便宜。”她并指出，预期中国经济10月份开始慢慢企稳，明年“十三五”规划出台后更加对经济有一些利好的刺激。
现时中国股市沪综指.SSEC基本回到去年底水平，第一季累计涨16%为表现最好，第二及第三季分别升14%及跌29%。
香港股市恒生指数.HSI在首两季各涨逾5%，第三季则跌21%，现水平较去年底低5%。
李晶在美商会演说中提及，预期中国“十三五”规划将围绕几个重点，包括保持经济高质量增长，强调科技与创新，保证适时的金融改革以及鼓励基建投资。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。