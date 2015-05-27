人民币成为亚太地区与中港跨境支付最大货币--SWIFT

路透香港5月27日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，在亚太地区，人民币已成为与中国大陆和香港进行支付的最常使用货币。2012年时，人民币排名仍远远落在第五位。

SWIFT指出，平均而言，在亚太地区，与中国及香港进行的支付，31%是以人民币交易，2012年4月时的比例为7%。

亚太地区4月份以人民币与中港进行支付交易的金额，较三年前增加327%，超越了日圆、港元、美元及澳元。

SWIFT表示，多数亚洲国家已经由人民币的低度使用者(占比低于10%)，演进到中度使用者(占比10-50%)。26个国家之中，目前只有九个国家属于低度使用，2012年时有19国。

菲律宾、新加坡、韩国及台湾皆跻身六个人民币高度使用者名单。

整体上，人民币位居第五大世界上使用最多的支付货币，4月占全球支付份额的2.07%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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