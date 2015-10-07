人民币SWIFT排名超越日圆具有可持续性--中银香港

路透香港10月7日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)日前指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币，中银香港(2388.HK)经济研究员巴晴周三称，这一突破与人民币国际化快速增长的发展趋势一脉相承，人民币继续保持超越日圆地位具有一定可持续性。

以下为其评论摘要：

9月人民币全球市占率出现明显跃升之后，人民币继续保持超越日圆地位具有一定可持续性，主要基于几个原因:

第一，日圆作为全球使用货币，其市场份额在全球占比中已相对稳定。根据SWIFT 资料，2014年至今，日元市占率基本保持在2.65%左右，2015年以来轻微增长，今年前7个月的平均市占率达2.79%，但基本维持在2.7%-2.8%的水平。

相比之下，9月人民币市占率从8月的2.34%大幅上升至2.79%，已基本达到日圆的月平均使用量，而且人民币在亚洲区内国际贸易交易中的使用持续增长，对人民币后续排名及支付市占比有实质性的支持。

第二，人民币汇率市场化改革将有助于人民币国际使用量的加速增长。SWIFT报告指出，人民币的8月外汇交易金额按年增长50%，按月增长20%，可能是受到中国央行引导人民币中间价贬值措施影响。人民币汇率机制的改变应会起到「助推器」作用，令人民币汇率向更为市场化方向发展，推动人民币在跨境贸易结算领域更广泛接受。

第三，内地央行在金融基建、政府合作层面推出的多项措施，将加速推动人民币国际化，进一步推动人民币在全球范围内使用。

在系统建设方面，内地已多次表示计划年底前推出的人民币跨境支付系统CIPs，将采用与SWIFT 相容格式，便利境外机构进行跨境人民币贸易结算。在政府合作战略层面，与「一带一路」经济体进行基础建设、对外投资及大宗商品能源采购的贸易投资活动，将大大带动人民币在新兴经济体、能源输出经济体中使用人民币，这些都将为人民币作为全球支付、贸易投资及价值储备货币中的排名和地位提供持续性支援。（完）