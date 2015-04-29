焦点：台湾人民币存款增长迈入高原将成新常态

图为台北一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

记者 董永年

路透台北4月29日 - 离岸人民币与美元货币互换(CCS)报价回落，第一季发行火热的宝岛债几近断炊，料将牵引本地银行高利吸收人民币存款的举措无以为继，且随着中国银行台北分行下调参加行转存利率，台湾人民币存款不断创高的惊奇之旅，脚步恐愈放愈慢。

中长期而言，业内人士认为，台湾与大陆存在贸易顺差利基，再加上大陆今年汇率政策料以维稳为主轴，长期在国际化政策趋动下仍具升值潜力。纵然市场普遍预期大陆货币政策将进一步宽松，但因台湾利率更低，在民众外币配置需求下，未来人民币资金池料缓步向4,000亿关卡迈进。

身为第二大离岸人民币中心的台湾，日前公布3月底银行业累计人民币存款达3,245.82亿元，再创历史新高，与第一大中心的香港人民币存款已连续两个月下滑现象相左。

一台湾央行官员表示，主要是银行持续祭出优惠利率存款所致。像是花旗银行(台湾)、台湾银行等一个月，甚至长至一年期的人民币存款利率，都高过中国银行台北分行提供给参加行的转存利率。

〞显示银行找到更好的去化管道，像购买利率更高的宝岛债以及人民币放款等。〞央行官员说。

本地媒体亦引述一公股银行高层称，人民币存款还无法直通到大陆境内放款，或是供应大陆分行扩增资本额所需，因此，大多数的人民币存款仍以投资债券为主，先前投资香港点心债居多，但去年开始宝岛债市场升温，尤其第一季宝岛债发行随着CCS的报价走高快速扩增，现在投资宝岛债的部位已快超过香港点心债。

不过随着宝岛债发行热度降温，点心债发行也尚无起色，银行以投资债券去化人民币存款的动能料无以为继。

〞CCS利率取决于市场变化，若短期回升机率不大，并不会否定人民币存款增幅减缓的可能。〞渣打银行首席经济学家符铭财说。

在预期美元升值、人民币贬值影响下，CNH货币互换(CCS)利率今年第一季持续走高，以三年期CCS为例，在3月17日达到最高的4.50%，3月宝岛债发债档数也冲高至16档、金额98.57亿人民币。随后人民币贬值预期减弱，CCS也一路下滑至4月27日的3.22%，4月以来宝岛债仅发行6档，金额也降至25.2亿。

根据柜台买卖中心统计，截至4月10日为止，今年新发行的宝岛债共计24档，发行金额为133.24亿人民币。去年1-4月则仅发行两档，金额15亿。

**宝岛债要靠陆银续航**

〞3月下旬以来利率下来了，做出来的利率不漂亮。〞一证券商承销主管说。

另一银行业承销人员也指出，随着CCS报价升高，第一季宝岛债利率也愈发愈高，后来几乎都是4.5%起跳，相对也养大了银行与寿险买方的胃口。

〞CCS下来，我手边也差不多没案子了。〞她说。

负责债市管理的柜台买卖中心一不愿具名官员表示，今年宝岛债靠CCS而起，有时势造英雄的味道，接下来发行市场会如何，也只能顺应时势。

〞这有点像看天吃饭，不是努力推广修法就有的。〞官员说。

柜台买卖中心董事长吴寿山则指出，美国即将升息、欧洲QE开始进场，诸多变数导致市场观望，宝岛债发行可能要到第三季才会明朗。

不过吴寿山强调，今年宝岛债新发行300亿元人民币的目标不会改变，因为截至目前为止，都还是外国银行、企业发宝岛债，去年担任发行主力的大陆银行，还尚未登场。去年光是陆银的宝岛债发行量就达208亿，非陆银却不到50亿人民币。

相较于高层的乐观，柜买中心官员则语带保留地认为，虽然今年主管机关给了陆银新发行宝岛债可达200亿人民币的额度，但却是有条件限制的。

〞其中100亿随便用，但另外100亿，必须达到政策目标才能用，例如说发债的资金要回流。〞上述官员说。

该官员称，主管机关认为，既然台湾让陆银发债筹资，大陆也应该要相对放宽限制。但既然不是操之在我。所以不能过于依靠陆银达成发行目标。

**转存利率大幅下调**

除宝岛债熄火，随着中国人行下调存款准备金率达1个百分点，中国银行台北分行也一反3月降息时逆向上调本地银行转存款利率的态度，近日快速下调利率。一个月期转存利率已从3月中的4.15%，大幅下滑至约3.0%，一年期也从3.85%调至3.32%左右。

本地银行业者预估，优惠定存利率恐将调降25至50个基点，则将是缓阻台湾人民币存款继续迈向增长之路的另一变数。

符铭财指出，此前台湾人民币存量不断创高的原因，是因为本地民众对人民币的信心度较够，另外，则是台币与人民币利率差异不小，所以代表散户的DBU(外汇指定银行)人民币存款才会不断增加。

但在中国银行台北分行下调转存款利率后，台币与人民币利差缩小，且今年以来，相较于人民币对美元贬值0.27%，但台币兑美元却是反向升值4.01%，本地民众对人民币的喜好程度料将下滑。

台湾财政部长张盛和即提醒，需注意投资人民币风险，包括可能造成利息缩水以及未来还会不会继续升值，如果贬值，存款本息都会损失。

富邦金控资深经济学家罗玮也预期，随着台湾股市.TWII上攻万点，预料进场炒股的民众会增加，将资产配置到人民币的速度将变慢。

虽然短期台湾人民币资金池增长恐陷于停滞，但中长期扩大的趋势料延续。

永丰投信投资处资深副总廖俊强表示，降息、降准带来的货币宽松，虽对人民币短线走势带来压力，但人民币具备制度改革、开放，与贸易顺差支撑，且官方不愿意看到人民币持续贬值，今年汇率政策料以维稳为主轴。现阶段人民币利率下滑，但仍优于美元、欧元、英镑等主要国家货币，将持续吸引台湾投资人青睐。

符铭财则维持今年底人民币存款将达到4,000亿的乐观预期不变。他认为，美国今年会升息，CCS利率料将处于相对高位，宝岛债发行热潮应有再起机会。

交通大学财务金融研究所教授叶银华指出，大陆经济告别高速成长阶段，迈入新常态的同时，应会让货币相对强势，以防止资金进一步外流。

〞只要没让它贬，4,000亿是可能的。〞他说。(完)

(审校 杨淑祯)

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