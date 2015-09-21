7月跨境人民币指数小幅下跌 人民币跨境使用活跃度略降--中行

路透上海9月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年7月中国银行CRI指数为279点，较上月下跌14个点，暂时脱离记录新高，但仍处于近年次高位；人民币跨境使用活跃度有所下降，全国经常和直接投资项下跨境人民币结算量约7,330亿元，与上月相比下降9%。

该CRI指数报告称，虽然人民币结算量的增势有所放缓，但人民币跨境使用活跃度总体保持在较高水平。人民币跨境收支自年初以来连续7个月保持净流入。

报告并指出，直接投资项目下人民币持续净流入，今年以来形成的经常项目下人民币“顺差”格局也保持延续，特别是货物贸易中人民币净回流较上月进一步增加。持续的人民币净回流压力对扩大人民币在境外使用可能带来影响。

报告并显示，主要离岸市场对人民币的接受和使用度继续提高，推高人民币全球使用活跃度。7月人民币在全球支付结算中的使用份额较上月提升0.25个百分点，达到2.34%，创历史新高。其中，除中国大陆以外，香港地区、英国、美国等三地的人民币支付量增长最快，成为推动人民币全球支付份额提升的重要因素。

今年6月中国银行CRI指数为293点，较5月上升21个点，创有记录以来的新高。（完）

更多内容可以参考：here

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。