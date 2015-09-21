7月跨境人民币指数小幅下跌 人民币跨境使用活跃度略降--中行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年7月中国银行CRI指数为279点，较上月下跌14个点，暂时脱离记录新高，但仍处于近年次高位；人民币跨境使用活跃度有所下降，全国经常和直接投资项下跨境人民币结算量约7,330亿元，与上月相比下降9%。
该CRI指数报告称，虽然人民币结算量的增势有所放缓，但人民币跨境使用活跃度总体保持在较高水平。人民币跨境收支自年初以来连续7个月保持净流入。
报告并指出，直接投资项目下人民币持续净流入，今年以来形成的经常项目下人民币“顺差”格局也保持延续，特别是货物贸易中人民币净回流较上月进一步增加。持续的人民币净回流压力对扩大人民币在境外使用可能带来影响。
报告并显示，主要离岸市场对人民币的接受和使用度继续提高，推高人民币全球使用活跃度。7月人民币在全球支付结算中的使用份额较上月提升0.25个百分点，达到2.34%，创历史新高。其中，除中国大陆以外，香港地区、英国、美国等三地的人民币支付量增长最快，成为推动人民币全球支付份额提升的重要因素。
今年6月中国银行CRI指数为293点，较5月上升21个点，创有记录以来的新高。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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