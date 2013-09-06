人民币交易在全球汇市占比升至2.2% 跻身前10名--BIS调查

路透伦敦9月5日 - 国际清算银行(BIS)一份调查结果显示，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。

BIS三年一度的央行外汇市场趋势调查显示，人民币交易在全球市场所占比重在过去三年中增长一倍，达到2.2%。

调查结果还表明，澳元与新西兰元在全球外汇市场所占份额也有所增长，因亚洲地区的央行尤其看重减弱美元和欧元汇率波动对本国的影响。

英镑和瑞郎的份额则小幅下降，不过仍处于最活跃货币的前10名中，此外墨西哥披索也跻身其中排名第八。

浏览全球汇市交易量的图表，请点选:(link.reuters.com/syh82v)

人民币每日成交量猛增至1,200亿美元，三年前仅为340亿美元，位列第17名。

“人民币在全球外汇交易中的影响大幅提升，与中国大力推动人民币国际化的努力分不开，”BIS在报告中称。该报告是有关外汇市场最具权威的调查报告。

澳元排名第五，其份额从7.6%升至8.6%，新西兰元从1.6%升至2%。

“与之相对比，英镑、加元、瑞典克朗和瑞郎的份额都有所下降，”BIS说。

虽然英镑仍是交易第四活跃的货币，但其份额已从三年前的12.9%滑至11.8%。瑞郎则从6.3%降至5.2%。

在商品货币中，加元的份额从5.3%降至4.6%，排名第七。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。