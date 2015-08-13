人民币早盘小幅低开后扩大跌幅 因中间价连三日大贬

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月13日 - 人民币兑美元即期周四小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。交易员称央行干预身影犹在，在汇价触底后快速推高人民币急升逾两百点，同时亦缓解了市场流动性。
“这种市场，太疯狂了，今天观望了，不敢轻易尝试。估计除了能做境内外套利的大行还能做，其他的都要看看了。”一中资行交易员说。
市场人士并指出，接连几日人民币大贬令市场流动性略显不足，不仅是即期市场，衍生品市场亦因人民币急跌而影响估值，需要补交保证金。
“我们快疯了，前期结汇的现在保证金不足，全部要追加（保证金）、平仓。”另一中资行交易员表示。
中国央行周四表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。中间价和市场偏差3%不能持续，需要及时加以矫正避免累计。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。
北京时间10:21，中国人民币兑美元即期报6.4418，上日收报6.387元。今日人民币兑美元中间价继续重挫1.1%至6.4010元，上日中间价为6.3306元。
全球汇市方面，美元周四亚洲盘初步履蹒跚，隔夜因人民币贬值步伐放慢而全线回落，市场静候今日人民币中间价以判断中国允许人民币贬值的幅度。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6125元, 上日尾盘为6.6425元。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4882/6.4908元, 上一交易日尾盘报6.43元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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