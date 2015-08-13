人民币早盘小幅低开后扩大跌幅 因中间价连三日大贬

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路透北京8月13日 - 人民币兑美元即期周四小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。交易员称央行干预身影犹在，在汇价触底后快速推高人民币急升逾两百点，同时亦缓解了市场流动性。

“这种市场，太疯狂了，今天观望了，不敢轻易尝试。估计除了能做境内外套利的大行还能做，其他的都要看看了。”一中资行交易员说。

市场人士并指出，接连几日人民币大贬令市场流动性略显不足，不仅是即期市场，衍生品市场亦因人民币急跌而影响估值，需要补交保证金。

“我们快疯了，前期结汇的现在保证金不足，全部要追加（保证金）、平仓。”另一中资行交易员表示。

中国央行周四表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。中间价和市场偏差3%不能持续，需要及时加以矫正避免累计。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

北京时间10:21，中国人民币兑美元即期报6.4418，上日收报6.387元。今日人民币兑美元中间价继续重挫1.1%至6.4010元，上日中间价为6.3306元。

全球汇市方面，美元周四亚洲盘初步履蹒跚，隔夜因人民币贬值步伐放慢而全线回落，市场静候今日人民币中间价以判断中国允许人民币贬值的幅度。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6125元, 上日尾盘为6.6425元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4882/6.4908元, 上一交易日尾盘报6.43元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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