今年跨境贸易人民币结算量预计较去年增长一倍--人行官员

路透北京11月26日 - 中国央行货币政策二司副司长郭建伟周二称，预计今年跨境贸易人民币结算量能达到去年的两倍。

央行数据显示,2012年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%。按此计算，今年有望达到5.88万亿元。

郭建伟在北京一会议上并称，“人民币跨境业务还是个小婴儿，需要各方呵护。”

中国银行(3988.HK)(601988.SS)巴黎分行行长潘诺在同一场合表示，今年1-9月全国跨境贸易人民币结算量是3.6万亿元。

这意味着四季度的跨境贸易人民币结算量需要有较大增长。郭建伟在会议间隙对路透说，今年二季度稍微弱一些，但有时候年底贸易量是很大的。

他提供的数字显示，截至今年10月，中国已经与221个国家和地区签署了人民币跨境结算业务，其中香港结算量占57.1%，新加波为9.6%,前五名还包括台湾、德国和日本。（完）

(发稿 张胜男； 撰写 李然; 审校 黄凯)

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