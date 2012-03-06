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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 12:57 BJT

周小川称人民币汇率可扩大波动区间

中国人民银行行长周小川周一对新华社称，中国将允许人民币汇率扩大波动区间。他并表示人民币汇率"相对接近其均衡水平"，因为中国贸易顺差在缩小；扩大人民币汇率波幅将更好的反映市场需求和供给状况。路透

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