人民币早盘涨百点至逾两周新高 购汇仍多央行料续出手维稳

路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘续升百点至逾两周新高，中间价亦涨近百点创一周新高。交易员表示，中间价连两日近200点子上升意在扭转或淡化此前浓厚贬值预期，并强劲推升即期汇价，倒逼投机购汇止损出局，短期不排除人民币仍有阶段性反弹可能。

他们并指出，离岸CNH虽连四日反弹，但与在岸价差仍维持在650点子左右，短期内难明显收窄，因此套利需求难以消退，另外实需购汇仍不少。因此央行将可能采取何种方式来稳定汇率预期，仍有一定不确定性，不排除后续央行继续出组合拳的可能。

“贬值预期短期内比较难以扭转的，今天人民币继续上涨，干预力度比较强吧，要扭转（贬值预期），即期这边可能还会涨。”一中资行交易员表示。

境内一年期美元掉期升水CNY1Y=CFXS今日小涨至1,320点子，而离岸CNH一年期掉期CNH1Y=因资金宽松而继续小幅下跌，最新报1,783/1,843。

交易员指出，在上周干预之后，境内长端掉期小幅反弹，主要是此前止损盘不少，当前只剩零星卖盘，但估计反弹空间比较有限。

北京时间11:48，人民币兑美元CNY=CFXS即期报6.3779元，上日收报6.3885元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3893元，上日中间价为6.3986元。人民币兑美元即期成交量CNYSPTVOL=CFXT为125亿美元，较上日半日196亿美元下降近四成。

全球汇市方面，美元周一在压力下拉开本周帷幕，月线可能录得跌幅，但已脱离近期低点，因投资者依然抱有希望，认为本周稍晚公布的美国就业数据或给予美联储最早在9月升息的理由。[FRX/CN]

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3782。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.6075元, 上日尾盘为6.623元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.4443/6.4449元, 上一交易日尾盘报6.461元。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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