8月跨境人民币指数连两月下降 因跨境货贸结算使用下降--中国银行

路透上海10月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周一发布报告指出，8月份跨境人民币指数（CRI）较上月下降9点至256点，这也是连续第二个月下降，主因人民币在跨境货物贸易结算中的使用比例下降。

该行网站发布报告并指出， 虽然在美元加息预期渐浓的背景下，人民币兑美元汇率出现小幅贬值，跨境人民币指数也连续调整，但人民币国际化的基本面继续向好。

“境内境外人民币汇率差价趋于收敛，境内银行间外汇市场和债券市场进一步开放，便利境外机构到境内进行投资和汇率风险管理，进一步夯实了人民币国际化发展的基础。”该行报告称。

该行并指出，人民币于10月1日正式加入SDR，其储备货币的地位获得正式认定，将增强各国央行将人民币纳入外汇储备的意愿，提升货币互换协议下使用人民币的吸引力，支撑人民币国际化长期向好。

9月21日，人民银行宣布指定中国银行纽约分行担任美国人民币清算行，人民币跨境使用的便利性将进一步提升。（完）

报告全文详见中国银行官网 here