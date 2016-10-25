8月跨境人民币指数连两月下降 因跨境货贸结算使用下降--中国银行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周一发布报告指出，8月份跨境人民币指数（CRI）较上月下降9点至256点，这也是连续第二个月下降，主因人民币在跨境货物贸易结算中的使用比例下降。
该行网站发布报告并指出， 虽然在美元加息预期渐浓的背景下，人民币兑美元汇率出现小幅贬值，跨境人民币指数也连续调整，但人民币国际化的基本面继续向好。
“境内境外人民币汇率差价趋于收敛，境内银行间外汇市场和债券市场进一步开放，便利境外机构到境内进行投资和汇率风险管理，进一步夯实了人民币国际化发展的基础。”该行报告称。
该行并指出，人民币于10月1日正式加入SDR，其储备货币的地位获得正式认定，将增强各国央行将人民币纳入外汇储备的意愿，提升货币互换协议下使用人民币的吸引力，支撑人民币国际化长期向好。
9月21日，人民银行宣布指定中国银行纽约分行担任美国人民币清算行，人民币跨境使用的便利性将进一步提升。（完）
报告全文详见中国银行官网 here
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。