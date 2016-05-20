综述：中国A股加入MSCI指数有利人民币国际化 台韩股市需更开放免于落后

记者 董永年

路透台北5月20日 - 中国A股将在6月三度叩关MSCI新兴市场指数，若顺利纳入，代表中国资本项目开放与人民币国际化再进一步。并将牵动全球主、被动基金配置的位移。

中国监管层的政策改善，与MSCI明晟重提讨论A股纳入新兴市场指数的动作，让不少分析师预估本次过关机率将超过五成；同时深港通预定年底前正式开通，也将进一步扩大外资投资A股的渠道，台湾资产管理业者开始呼吁投资人逢低布局A股基金。

〞A股若纳入MSCI指数，将吸引全球资产管理业者入场投资，有助于人民币进一步国际化。〞淡江大学两岸金融研究中心副主任李沃墙说。

他认为，人民币国际化持续进行，虽然去年加入SDR(特别提款权)后曾重贬，但都没有明显阻碍中国政府改革决心，A股纳入MSCI后国际资金料将流入，人民币后市重贬的机率反而降低。

瑞银资产董事总经理施斌分析，初步估算，A股在新兴市场的权重约1.1%，将吸引约22亿美元被动基金配置相关A股，以此比例推算，台股权重恐萎缩0.2个百分点，被动基金将调节约4亿美元。

不过施斌强调，A股纳入MSCI能吸引多少主动式基金跟进还不一定，因主动式基金是以公司基本面为选股重点。

元大投信总经理刘宗圣则认为，目前中国最大的挑战在于维持人民币汇率的稳定，因基本面不佳令中国始终面临资金外移的巨大压力。

〞外资进出让外管局烦死了，根本没空管资本市场国际化。现在是人民币最大、GDP其次、第三个是房市，最后才是股市。〞刘宗圣说。

以MSCI新兴市场指数作为追踪指标的资产约达1.5万亿美元。MSCI将在6月14日宣布是否将人民币计价的中国股票纳入其新兴市场指数。该指数被广泛应用，若中国A股被纳入，未来10年可能吸引4,000亿美元资金投入中国股票。

**台、韩力图免于边缘化**

无论A股本次是否纳入MSCI，在新兴市场指数权重仅次于中国的韩国与台湾，都已感受到威胁，纷纷想方设法摆脱中国资本市场开放的负面冲击。 韩国政府即积极让韩股加入已开发市场的世界指数，以避免韩股与陆股互相竞争。韩股已被富时(FTSE)和标普(S&P)列为已开发国家市场，但尚未取得MSCI明晟的门票。

权重第三的台湾股市，虽也曾数度争取，但缺乏境外外汇市场这类无法解决的老问题，只能让证交所眼巴巴地看着权重一点一滴消失。

〞我们当然会受到一定程度的影响，台湾自己要努力啊。〞台湾证交所总经理林火灯忧心地说。

上周五MSCI明晟进行半年度权重调整，台湾又在全球新兴市场和新兴亚洲指数遭到双降，此为2013年11月以来第十一度被调降权重。

林火灯对路透表示，其实除了MSCI权重不断下调外，台股还面临了本土投资人严重流失的问题。内外夹击下，让台股面临边缘化的危机。

林火灯指出，证交所正在研拟调降证券交易与持有税制的政策供主管机关参考，并试图降低退休基金等机构投资台股的限制，此外，也让旗下的指数公司与投信合作，让投资人在境内买进指数股票型基金(ETF)，即可达到投资海外的效果。

这位具有资讯科技(IT)专才的总经理认为，台湾ETF市场已涵盖日、美、中、港、印度、欧洲及韩国，并带动相关衍生性商品发展，形成亚太ETF生态圈(Ecosystem)，投资人可藉由台湾ETF深耕在地、连结亚太、布局全球。

根据元大投信的统计，截至今年5月13日，台湾ETF规模为2,400亿台币，去年底时为2,000亿。2015年发行了13档ETF，今年则已发行11档，已有47档挂牌。目前ETF每日成交金额80亿，占台股成交金额8%以上。

〞只有松绑投资限制，让台股更国际化、多元化，才能摆脱威胁。〞林火灯称。

MSCI明晟本地时间13日将台股于亚洲(日本除外)指数及新兴市场指数权重各下调0.36百分点及0.25百分点，至13.66%及11.63%。韩国亦各下调0.99百分点及0.77百分点，至17.27%及14.70%。中国则大幅上调2.69百分点及2.40百分点，至31.12%及26.49%。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 9,044.9 31

东方汇理 7,295.0 35

法巴 3,125.9 12

渣打 1,600.0 12

国泰君安 1,550.0 2

中国银河证券 1,250.0 1

中国银行 1,000.0 1

**本周市场动态**

--台湾央行公布至4月底止台湾银行业累计人民币存款达3,108.19亿元(含可转让定期存单)，较前月减1.11%，连续三个月减少。

--香港金管局文件显示，一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。

--按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)发布报告指出，直接投资项下人民币跨境使用量保持较快增长，3月跨境人民币指数(CRI)为257点，较上月提升27点，但较上年末仍下降19点。(完)