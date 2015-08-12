综述：中国人民币贬值引燃货币战忧虑 惹恼美国国会议员

图为日元、美元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透上海8月12日 - 近期经济数据持续低迷，中国周二宣布人民币贬值，给全球金融市场带来巨震。中国将此举称作一次市场化改革，但一些专家怀疑，这将可能是人民币汇率更长期下滑的开始。

美国国会议员谴责此次人民币贬值将使中国得到不公平的出口优势。

中国央行周二将人民币兑美元汇率中间价调降近2%至6.2298，为近三年以来最低水平。央行并宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。

人民币兑美元周二创出逾20年来的最大单日跌幅。

这次中国对人民币突然大幅贬值，使得全球股市和美国原油价格受到打击，投资者担心会爆发新的货币战以及中国经济成长势头减弱。MSCI明晟全球股票指数下跌1%。

一位美国财政部官员警告中国，若提高汇率市场化程度的承诺发生动摇，将会“令人不安”，但补充道，目前还不清楚此次人民币贬值是否标志着这种动向。

美国高级议员的言论则更直接。参议院财务委员会民主党议员Bob Casey在声明中称，“现在是时候让(奥巴马)政府更加密切地关注中国的欺骗行为，并给该国贴上汇率操纵国的标签。”

**货币战担忧**

对于此次人民币贬值的意义和影响，分析师们看法不一。贬值逆转了之前的强势人民币政策，该政策旨在刺激国内消费和对外投资。

“长久以来，我赞赏中国央行坚持人民币汇率改革立场，并承认自己虽然可能倾向于试图通过本币贬值来支持旧的增长模式，但那确实是死路一条，”总部位于美国的Silvercrest资产管理公司基金经理Patrick Chovanec称。

分析师指出，截至周二，中国一直保持人民币坚挺，而其邻国早已对本币贬值。

“中国将在某时加入货币战，这在所难免。关键是其他央行如何回应，”德意志银行驻伦敦董事总经理Nick Lawson称。

人民币贬值不仅冲击各地金融市场。经常出现在全球各大城市的中国游客表示，担心人民币贬值会削弱其支出能力，从而影响其旅行计划。

每年有超过1亿中国人到海外旅游，奢侈品购买量超过其它任何国家。

人民币贸易加权汇率图表：link.reuters.com/sed74t

人民币汇率与指导区间图表：link.reuters.com/xac93w

人民币波动性图表：reut.rs/1MhsqOi

(完)

(编译 刘秀红/许娜；审校 张荻/张涛)

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