综述：美国大选再出黑天鹅 人民币短期受提振但长期续承压

作者 孙琦子

路透北京11月9日 - 特朗普爆冷入主白宫开启全球金融市场避险模式，人民币大幅震荡后收盘小涨。但是次“黑天鹅”事件应只能短暂缓解人民币贬值压力，鉴于国内购汇需求依然旺盛、资金流出压力持续存在，在中国经济下行压力不减的大背景下，人民币汇率易贬难升。

分析人士指出，特朗普当选令全球贸易保护主义抬头的预期升温，也给美联储12月升息计划打上问号，但美国经济温和复苏的基本面没有改变，预计此次事件对金融市场的扰动预计会逐渐平息。

“今年黑天鹅太多，市场的预期都紊乱了。”华融证券首席经济学家伍戈称，“未来人民币走势有待进一步观察。”

在他看来，特朗普上台之后，全球投资者避险情绪会上升，会追逐黄金、债券等避险产品，新兴市场的资本流出会加剧，人民币也将继续承压。

金融市场的反应也做出了印证。美元周三大跌，投资者竞相买入黄金和日圆等避险资产，日圆兑美元一度上扬4%触及六周高位100.75；但在特朗普发表胜选演讲后，美元指数收复部分失地，日内下跌0.5%，稍早曾最多下挫2%。

人民币兑美元早盘亦一度大涨逾200点，日高至6.7550元。但午后特朗普胜选消息传出，随着美元逐渐企稳，人民币回吐大部分涨幅，收盘小涨至6.7731元人民币，日内波幅近300点。

多位外汇交易员指出，日内美国大选选情反复，市场避险情绪快速升温，自营盘大幅减少头寸；可尽管人民币震荡走升，交易员并没有打算增加看多人民币。他们认为，看一篮子货币的情况，未来一两天人民币可能是升值的方向；但市场还是净购汇，人民币贬值的趋势没有变。

“今天大家都没怎么做，大行在给（美元）。”一股份行外汇交易主管称，“特朗普上台对汇市的影响不好说持续多久，调整过度还是会回来的。与其多人民币，不如多G7。”

美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。不过特朗普在胜选后的演讲中，并未提到美国-墨西哥边境墙，也没提到此前曾表示要废除或重谈的北美自由贸易协定(NAFTA)。

“公平地说，和英国公投结果相比，我们这次并不像上次那么感到意外，”一家跨国银行驻伦敦的汇市交易所说，“特朗普发表获胜讲话，他非常温和，这结束了最初的波动。”

**资本流出压力持续**

据波士顿咨询公司报告，至2020年中国个人的海外资产配置比例，预计将由目前的4.8%几近倍增至9.4%，这意味着未来四五年内将有13万亿元人民币的资产流出中国。

“美元强势的趋势大概率持续，而且国内企业对外投资的积极性也越来越高，资本还会继续流出，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

香港保险行业上半年总保费收入2,075亿港元，其中内地客户贡献新单保费收入301亿港元，已经接近去年全年水平。为堵住资金流出“暗道”，中国银联国际10月底重申，境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付，其他保险项目严禁使用银联卡支付；并要求严格落实外汇政策规定的境外保险类商户单笔交易不超过5,000美元或其他等值外币的消费金额限制。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭表示，美元对发达国家货币贬值会缓解人民币压力，但这是短期的反应，中长期有很多不确定因素。特朗普的贸易保护主张可能冲击中国的贸易顺差，同时又指责中国是汇率操纵国，二者将对人民币汇率施加相反的影响。

他指出，看的更远一些，特朗普当选和今年的英国脱欧都显示出全球民粹主义抬头的趋势，而今年12月意大利公投，明年4月法国选举、9月德国大选，都将极大增加全球经济的不确定性。

“美股掉了，欧洲的大戏还没上演，大家把钱拿出去投在哪里？只有中国的情况还不是很糟糕，大家可能考虑把钱放在中国。”他称，“但是中国老百姓配置外币资产需求的大趋势没有改变。”

中国10月末外汇储备大幅缩水至31,206.55亿美元的逾五年新低，并创今年1月以来最大单月降幅。主要是由于10月人民币贬值较多，导致资本外流加大；以及国际市场美元强势，导致外储中的非美元资产出现估值损失。今年以来中国外汇储备累计减少2,097.07亿美元，而去年全年外储减少5,126.56亿美元，同比降幅达13.3%，亦是1992年来首次减少。

**美联储12月加息不确定性增加**

路透统计数据显示，随着特朗普胜出机率增加，北京时间周三中午11:29，美国利率期货行情显示交易商预计美联储12月加息机率为36%，而约1小时前还有50%。此前市场认为12月美联储加息只是“靴子落地”。

“下一步要看美联储怎么做，有可能12月就不加息了。因为恐慌情绪在蔓延，如果再加息会加重金融市场压力。”上述股份行外汇交易主管表示。

而在伍戈看来，美国经济的基本面不会因为一次选举而改变，美国的通胀和就业数据摆在那里，加息的规则也没有改变，美联储应该会维持12月加息。

“美联储相对比较独立，作为理性的央行，应该按照既有的规则来制定货币政策，不像政治事件有那么多扑朔迷离。”他称，“政治事件可能对汇率有超调的影响，但市场会逐渐消化。”

香港中文大学（深圳）经管学院副教授王健在电话会议中亦表示，从其以往在美联储工作经验来看，美联储在制定政策的时候对政治因素考虑比较小，比方说哪一个候选人担任美国总统等；但会考虑新的政策变化可能会对美国经济、全球经济带来的影响，应该怎样通过货币政策进行对冲。

特朗普今年4月接受《财富》杂志访问称，他若在11月的大选中当选总统，可能倾向于换掉美联储主席叶伦，不过他支持美联储的低利率政策。

“特朗普上台之后是不是真的会按照其竞选时的说法施政，也存在变数。”伍戈称。

**本周市场动态**

--美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

--离岸人民币兑美元周三早盘最低触及6.8040元，再创有数据以来的最低点，盘中美元指数大幅上行，因美国大选民主党候选人希拉里得票暂时领先。

--香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场没有明显的收紧迹象；他表示，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。

--中国国家外汇管理局周三称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。

--中国10月末外汇储备规模大幅缩水至逾五年新低，并创今年1月以来最大单月降幅。这主要是由于10月人民币贬值较多，导致资本外流加大；以及国际市场美元强势，导致外储中的非美元资产出现估值损失。（完）