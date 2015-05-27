人民币汇率已不再被低估--中银香港

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透香港5月27日 - 中银香港周三报告认为，当前人民币汇率机制尚还有不少可优化的空间，但汇率的确已不再被低估。
国际货币基金组织(IMF)在公布每年一度中国经济回顾的初步调研结果时，首次明确表示人民币汇率不再被低估，更提到会与中国一起合作实现将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子的目标。
中银香港高级经济研究员卓亮周三报告认为，IMF多年以来一直认为人民币汇率过低，这次态度转变意义重大，与至今仍坚持人民币被低估的美国当局形成鲜明对比。然而，IMF的表态并不意味着人民币在2015年内加入SDR篮子的机率大增。
他认为，一方面，IMF指出人民币加入SDR仅是时间问题，但没有作具体说明。另一方面，声明认为应尽快提高人民币汇率灵活性，并建议以汇率在2至3年内实现有效浮动为目标。换言之，在改变SDR货币篮子前，IMF可能希望看到人民币汇率改革更进一步。
报告认为，IMF改革和SDR货币篮子组成的决定难免牵涉各种政治因素的考虑。惟若纯粹从经济层面分析，目前的确基本不存在人民币被低估的证据。从2005年7月汇改至2015年4月，人民币兑美元升值33.5%。
但IMF等国际组织理应不会只盯着人民币兑美元一种货币的汇率变化。根据国际清算银行(BIS)的数据，以贸易加权计算的人民币名义有效汇率期内升幅高达45.6%。如果以最全面反映汇率真实情况的扣除物价变化后表现判断，人民币的实际有效汇率（REER）在近10年累计升幅更高达56.2%。
虽然人民币去年兑美元录得贬值，但从2013年底至2015年4月，人民币REER共升值9.8%。事实上，以REER计算，人民币汇率在过去16个月不但没有下跌，而且是以汇改后最快的速度升值。
此外，中国的经常帐盈余占GDP比例已从2007年的10.1%下降至2014年的2.1%，连续4年在2%左右，显示外部不平衡已大幅改善。综上所述，人民币汇率机制无可否认还有不少可优化的空间，但汇率的确已不再被低估。（完）
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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