跨境资金流动仍是今年焦点 人民币汇率将保持基本稳定--专家

路透北京2月18日 - 最新一期中国货币市场杂志上署名为中国外汇交易中心顾及的文章指出，随着人民币跨境使用范围的扩大，跨境资金流动仍然是2016年的关注焦点。而在为了结构性改革需要营造稳定的宏观经济环境的情况下，可以预期今年人民币仍然将在合理均衡水平上保持基本稳定。

题为2015年离岸及跨境人民币市场综述及展望的文章并指出，人民币兑美元出现短期内的大幅波动而对一篮子货币保持相对稳定是合理的，并且是更市场化的体现。而就离岸市场来看，由于市场交易主体更多元化并且交易具有一定的投机性，其仍然将参考在岸市场的人民币走势并放大波动幅度。

顾及并认为，在保证整体金融体系风险可控的前提下，2016年中国将继续推进金融市场和各产品与国际市场的互联互通。

文章认为，从国际环境来看，尽管美国已经进入了加息通道，但就目前形势来看，欧洲经济复苏仍然缓慢，日本也将继续维持量化宽松政策，加上大宗商品价格波动带来的不确定性，全球整体经济短期内仍然增长乏力。

文章并称，2015年人民币中间价形成机制改革以及年末推出的“中国外汇交易中心人民币汇率指数”都是完善人民币汇率形成机制改革的重要举措，为观察人民币提供了更市场化的指向和量化手段，是2016年分析判定人民币走势的重要参考。（完）