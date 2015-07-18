人民币终将进入利差驱动时代 波动率回归只是时间问题--招行

路透上海7月17日 - 人民币汇率改革经历10年发展，取得相当进步，但也呈现出不少问题，中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币窄幅波动显然受到“国家意志”的支配，但波动率回归只是时间问题；而涉外企业将迎来利率、汇率双升风险；展望未来，人民币终将进入利差驱动时代。

以下是招商银行最新报告部分摘要：

1、波动率回归只是时间问题

当前人民币窄幅横盘显然受到“国家意志”的支配，维稳成为第一任务，但极低的波动率是无法持续的，原因有三，一是汇率需要反映并调节国民经济的客观需求，二是人民币国际化，包括加入SDR等需要更加市场化的定价机制，三是“盯住”美元必然带来汇率失衡，只有在波动中才能发现均衡汇率。

因此我们认为，人民币波动率的回归只是时间问题。在当前波动率极低的环境下，我们需要搞清楚的是，什么情况下波动率会回归？三种情况或可做参考：

1）海外经济环境好转。目前与2008-2010年期间颇为相似，全球经济整体疲软，金融市场较为动荡，外需不稳为中国外贸带来压力，进出口连续负增长。我们认为一旦全球经济形势出现改善，金融市场趋于稳定，中国外贸由负转正时，人民币将重回双向波动，这一时点较难预测，未来6-12个月内概率较高。

2）国内经济见底回升。目前与2008-2010年期间类似的都在于，随着国内外经济不确定因素的增多，股票市场的剧烈动荡又产生溢出效应，市场对人民币出现较为明确的贬值预期，从某种意义上而言，阶段性“盯住”美元也有抵抗贬值压力的考虑。一旦国内经济企稳，波动率有望回归，从国内稳增长政策不断发力和宏观经济数据的最新变化来看，可能四季度后经济企稳的形势会趋于明朗。

3）国内经济硬着陆，货币政策失效。假如国内稳增长举措失败，经济出现硬着陆，做为对货币政策的补充，动用汇率政策的可能性会大幅上升，届时人民币的波动率回归可能会以显着贬值的特征出现，不过我们认为，出现这种情景的可能性很低。

总体而言，我们认为短期内人民币将继续保持窄幅波动，但如果国内外经济没有遭遇新的意外冲击的话，双向波动的概率将逐渐增大，特别是4季度后，新的双向窗口将再次打开。

我们预计，新的双向波动将会不同于以往，虽然不一定会很快放宽日内波幅区间（实际上目前围绕中间价上下2%的区间可以满足绝大多数日内波动需求），但周度、月度的波幅将会有显着提高，同时中间价改革可能也会提上议事日程，毕竟，与利率市场化相比，目前的汇率市场化进度已经大幅落后了。

但一个颇费思量的问题是，波动率回归后人民币究竟是升是贬？这很难回答，由于“有管理的浮动汇率制”的存在，国家意志仍将起到关键作用，考虑到内外经济形势的变化，以及稳定资本流动的需要，贬值在短期内是很难被接受的，大幅升值的空间也基本不存在，我们预计人民币可能会在一个较以往更宽的区间内做双向波动，比如6.0-6.35（当然这种预测往往不那么准确），不具备趋势性方向。

2、涉外企业迎来利率、汇率双升风险

对于有美元负债的企业而言，未来将会面临利率、汇率风险双升的局面。由于美联储加息临近，以LIBOR和美国国债利率为定价基准的外币融资，都面临成本日益上升的压力；同时，在人民币波动率回归后，企业面临的汇率风险，特别是汇率远端风险会进一步放大，企业遭受汇兑损失的可能性大增。

如何规避利率、汇率双升风险，将会成为企业和银行共同的诉求，衍生品市场将迎来大发展。

除了远期等传统的避险手段外，预计IRS、期权等产品的运用会加速铺开，这三者是目前银行间市场多数衍生品的构建主体，其本质均是将未来的不确定性转换为确定性，例如通过IRS，将企业的浮息利率转换为固定利率，锁定利率风险。

衍生品的运用，除了可以满足企业的避险需求外，还可以在一定程度上满足企业的投资需求，如使企业获得超出一般人民币存款的额外投资收益，亦有可能通过外汇期权操作博取额外收益（并不推进投机操作）。

同时，在美元走强并加息的大背景下，企业亦可选择如欧元等非美元货币的负债，这样一方面可以规避美元加息带来的融资成本上升压力，另一方面可以享受到非美货币贬值带来的汇兑收益。

3、人民币终将进入利差驱动时代

对于12个月以上人民币的远景展望，将是较为模糊和不确定的，但大体上我们认为，随着资本项目愈加开放，以及汇率市场化的推进，人民币终将在某一时点进入利差驱动时代。

通过研究其他较为成熟的货币可以发现，利差是某个货币对周期性行情的决定性力量，拥有利率优势的一方，或者利率预期向好的一方，总是会出现升值，反之则会出现贬值，这对我们理解人民币的长期走势将有极大帮助。

当人民币进入利差驱动时代后，中美之间的利差将会决定人民币兑美元的升贬。但难点在于，如何选择中国的参照利率？由于尚未建立起像美国那样以国债利率为核心的利率体系，中国的R007、SHIBOR、国债利率，甚至贷款利率都可以看作是利率体系的核心价格，以哪个指标做为参照仍需视利率市场化的推进而定。[CNY/CN]（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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