人民币终将进入利差驱动时代 波动率回归只是时间问题--招行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月17日 - 人民币汇率改革经历10年发展，取得相当进步，但也呈现出不少问题，中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币窄幅波动显然受到“国家意志”的支配，但波动率回归只是时间问题；而涉外企业将迎来利率、汇率双升风险；展望未来，人民币终将进入利差驱动时代。
以下是招商银行最新报告部分摘要：
1、波动率回归只是时间问题
当前人民币窄幅横盘显然受到“国家意志”的支配，维稳成为第一任务，但极低的波动率是无法持续的，原因有三，一是汇率需要反映并调节国民经济的客观需求，二是人民币国际化，包括加入SDR等需要更加市场化的定价机制，三是“盯住”美元必然带来汇率失衡，只有在波动中才能发现均衡汇率。
因此我们认为，人民币波动率的回归只是时间问题。在当前波动率极低的环境下，我们需要搞清楚的是，什么情况下波动率会回归？三种情况或可做参考：
1）海外经济环境好转。目前与2008-2010年期间颇为相似，全球经济整体疲软，金融市场较为动荡，外需不稳为中国外贸带来压力，进出口连续负增长。我们认为一旦全球经济形势出现改善，金融市场趋于稳定，中国外贸由负转正时，人民币将重回双向波动，这一时点较难预测，未来6-12个月内概率较高。
2）国内经济见底回升。目前与2008-2010年期间类似的都在于，随着国内外经济不确定因素的增多，股票市场的剧烈动荡又产生溢出效应，市场对人民币出现较为明确的贬值预期，从某种意义上而言，阶段性“盯住”美元也有抵抗贬值压力的考虑。一旦国内经济企稳，波动率有望回归，从国内稳增长政策不断发力和宏观经济数据的最新变化来看，可能四季度后经济企稳的形势会趋于明朗。
3）国内经济硬着陆，货币政策失效。假如国内稳增长举措失败，经济出现硬着陆，做为对货币政策的补充，动用汇率政策的可能性会大幅上升，届时人民币的波动率回归可能会以显着贬值的特征出现，不过我们认为，出现这种情景的可能性很低。
总体而言，我们认为短期内人民币将继续保持窄幅波动，但如果国内外经济没有遭遇新的意外冲击的话，双向波动的概率将逐渐增大，特别是4季度后，新的双向窗口将再次打开。
我们预计，新的双向波动将会不同于以往，虽然不一定会很快放宽日内波幅区间（实际上目前围绕中间价上下2%的区间可以满足绝大多数日内波动需求），但周度、月度的波幅将会有显着提高，同时中间价改革可能也会提上议事日程，毕竟，与利率市场化相比，目前的汇率市场化进度已经大幅落后了。
但一个颇费思量的问题是，波动率回归后人民币究竟是升是贬？这很难回答，由于“有管理的浮动汇率制”的存在，国家意志仍将起到关键作用，考虑到内外经济形势的变化，以及稳定资本流动的需要，贬值在短期内是很难被接受的，大幅升值的空间也基本不存在，我们预计人民币可能会在一个较以往更宽的区间内做双向波动，比如6.0-6.35（当然这种预测往往不那么准确），不具备趋势性方向。
2、涉外企业迎来利率、汇率双升风险
对于有美元负债的企业而言，未来将会面临利率、汇率风险双升的局面。由于美联储加息临近，以LIBOR和美国国债利率为定价基准的外币融资，都面临成本日益上升的压力；同时，在人民币波动率回归后，企业面临的汇率风险，特别是汇率远端风险会进一步放大，企业遭受汇兑损失的可能性大增。
如何规避利率、汇率双升风险，将会成为企业和银行共同的诉求，衍生品市场将迎来大发展。
除了远期等传统的避险手段外，预计IRS、期权等产品的运用会加速铺开，这三者是目前银行间市场多数衍生品的构建主体，其本质均是将未来的不确定性转换为确定性，例如通过IRS，将企业的浮息利率转换为固定利率，锁定利率风险。
衍生品的运用，除了可以满足企业的避险需求外，还可以在一定程度上满足企业的投资需求，如使企业获得超出一般人民币存款的额外投资收益，亦有可能通过外汇期权操作博取额外收益（并不推进投机操作）。
同时，在美元走强并加息的大背景下，企业亦可选择如欧元等非美元货币的负债，这样一方面可以规避美元加息带来的融资成本上升压力，另一方面可以享受到非美货币贬值带来的汇兑收益。
3、人民币终将进入利差驱动时代
对于12个月以上人民币的远景展望，将是较为模糊和不确定的，但大体上我们认为，随着资本项目愈加开放，以及汇率市场化的推进，人民币终将在某一时点进入利差驱动时代。
通过研究其他较为成熟的货币可以发现，利差是某个货币对周期性行情的决定性力量，拥有利率优势的一方，或者利率预期向好的一方，总是会出现升值，反之则会出现贬值，这对我们理解人民币的长期走势将有极大帮助。
当人民币进入利差驱动时代后，中美之间的利差将会决定人民币兑美元的升贬。但难点在于，如何选择中国的参照利率？由于尚未建立起像美国那样以国债利率为核心的利率体系，中国的R007、SHIBOR、国债利率，甚至贷款利率都可以看作是利率体系的核心价格，以哪个指标做为参照仍需视利率市场化的推进而定。[CNY/CN]（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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