综述：新人民币汇率指数明显BIS化 离岸CNH劲升击退一致性预期

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
作者 张金栋
路透上海1月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)在2016年末将人民币汇率指数(CFETS指数)币种和权重做了修改，此举料有助于降低美元波动带来的直接影响，有利于提升人民币兑美元中间价弹性，但不应过分高估指数调整的影响，本周离岸CNH劲升对化解贬值预期，提升双向波动效果更明显。
从回测情况看，新CFETS指数明显向BIS（国际清算银行）指数靠拢，但并未超出BIS指数边界，若今年CFETS继续推出人民币兑部分货币的直接交易，并将这部分货币纳入CFETS篮子，那么调整之后的CFETS指数将更接近BIS指数，若全部纳入，则两个指数将重叠，完全BIS化。
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由于新篮子中的美元包含挂钩美元的港元、沙特里亚尔和阿联酋迪拉姆三个货币累计权重仍有30.54%，仅比旧篮子低2.41%，但新增加了11个至24个币种，由于币种之间表现并不完全一致，因此新篮子相比旧篮子具备天然的相对稳定性。
整个2016年旧CFETS指数和BIS指数（包含40个币种）分别下跌6.06%和5.38%，BIS指数波动率也低于旧CFETS指数。若按新CFETS篮子的币种和权重进行回测，新CFETS指数跌幅为5.42%，仅略高于BIS指数，稳定性好于旧CFETS指数。
由于美元权重有所下降，强势美元兑新CFETS篮子的影响也会下降，当然若要稳定新CFETS指数，就要求人民币兑美元中间价的弹性进一步上升，这也符合监管的提升汇率弹性的要求。
当然需要指出，不管是新旧CFETS指数还是BIS指数亦或者是SDR指数（特别提款权指数，包含4个币种），在大的趋势上表现并无二致，最多也只是在弹性上有所区别。
“收盘价+一篮子货币”的中间价定价机制看，监管层并非完全盯住篮子，而只是取三个篮子的各自变动其中一小部分，同时篮子稳不稳定影响因素很多，不仅仅是人民币兑美元这个因素，还取决于其人民币对其他货币是否完全反映该货币与美元的波动。
因此，篮子指数的直观作用应该用作横向比较，例如在某个阶段人民币兑美元与篮子货币表现大概率还是偏强走势，有利于稳定市场信心。
从大的宏观面看，人民币汇率指数调整之后，涵盖的双边贸易区域也就越多，更能体现CFETS篮子代表性，若从贸易出发，确保篮子处于某一个合意水平，也有利于中国对外贸易的整体优势。
**双向波动好处多多**
对于处在强势美元背景下的人民币，且银行间外汇市场人民币兑美元成交占比仍占九成以上，因此稳定汇率预期还需要靠其他方面配合，例如新年伊始从离岸CNH短期暴涨，也再次让市场看到，人民币不是只有单边下跌一种走势。
如果人民币兑美元能维持一段较好的双向波动形态，这不仅会缓解监管层直接在市场维稳的压力，也会逐渐缓和购汇情绪，反过来亦有助放慢外储减少速度，从另一个角度提升市场对人民币的信心。
去年年末市场还一致性预期人民币兑美元汇率今年将很快“破7”，但人民币空头投机者看到了和预期完全不一样的结果，开年三天离岸CNH最大升幅近3%，且不管是“央妈出手干预论”还是“空头踩踏论”，得到的结果是市场的一致性预期被打破。
俗话说“三根阳线改变观念”，在汇市上也是一样的道理。综合交易员反馈，不少自营美元多头头寸止损离场，客盘也在犹豫进场购汇时机，而此前不管是离岸还是在岸资金几乎是一边倒的购汇待人民币贬值。
人民币兑美元中间价周五大幅上涨超630点，0.93%的单日涨幅也仅次于2005年7月汇改当日的涨幅。根据路透内部测算，这已经对隔夜美元升幅有所过滤，否则单日升幅应该在6.8537元附近，单日涨幅很可能超过1%，这也明显打破了此前分析人士对定价机制的助贬不助升的质疑。
由于离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五盘中一度大涨5,303个基点至112.069%，随后逐渐回落，最新则报53.4%。这或表明资金解除人民币空头头寸带来的人民币需求出现下降，估计人民币兑美元汇率本轮反弹主升浪可能已经结束，后续将进入宽幅震荡走势。
这一次离岸人民币劲升也让美元指数再次尝到人民币波动的影响，美元指数也因此脱离14年高点，下探近三周新低。
但若从美元/人民币期权波动率和美联储加息预期等指标来看，市场仍将此次波动解读为短期波动，长期趋势似乎没有明显变化。
目前离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报7.338/7.838%，较2016年12月12日的8.363%明显回落，但是一月期隐含波动率最新报7.350/8.100%，高于一年期的波动率。在岸的人民币期权隐含波动率表现也大致相当，在岸一月期隐含波动率从4日2.95%快速上升至4.10%，但一年期隐含波动率却明显下行。
虽然短期人民币汇率大幅波动，但中期看，美联储年内继续加息预期仍会在某个阶段重新提振美元指数，而且当前美元指数整体上行的走势也未遭破坏。
根据芝加哥商业交易所(CME)集团Fed Watch最新显示，2月美联储利率决议当月升息的机率仅为3%，但6月会议升息机率已升至60%以上。
**本周市场动态**
--汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度于周五早上已接近用尽。
--香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率周五升至61.333%，创2016年1月12日以来新高。
-- 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)表示，人民币货币期货--美元兑人民币（香港）期货周四单日成交创新高，交投达20,338张（名义价值超过20亿美元），未平仓合约于1月4日增至46,711张（名义价值约为47亿美元），同时创下最高纪录。
--港交所宣布，计划推出人民币货币期权，若市场准备就绪，美元兑离岸人民币期权合约可望今年第一季开始交易。(完)
(审校 杨淑祯)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
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油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。