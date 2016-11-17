综述：购汇前置致10月结售汇逆差收窄 人民币急跌资本流出压力仍在积聚

作者 孙琦子

路透北京11月16日 - 人民币兑美元在10月贬值1.5%，创年内最大单月跌幅，然而10月的银行结售汇逆差却意外收窄近五成。分析人士指出，市场购汇前置，和监管层策略上宏观审慎管理，是结售汇逆差意外收窄的主因。而在11月人民币急跌的趋势下，资本流出压力仍在积聚。

外管局周三公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，为连续16个月逆差，但较上月逆差284亿美元收窄48.59%；当月境内银行代客涉外收付款逆差141亿美元，亦为连续第16个月出现逆差，环比下降69%。

“市场预期10月人民币加入SDR后会贬值，就提前购汇，这可能是10月结售汇逆差收窄的一个原因。”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭指出。

他并表示，9月人民币兑美元的汇率很稳定，然而结售汇逆差却超预期扩大，可能预支了部分10月的购汇。

亦有多位外汇交易员表示，受到监管层的约谈和窗口指导，控制结售汇逆差，有些银行甚至暂停了自营盘的交易，仅做客盘。还有一些银行的美元理财规模也受到限制，而在今年稍早，美元理财的收益率已经受到窗口指导，被控制在较低水平。

一中资行交易员称，现在监管层的思路就是用各种手段控制资本流出，包括打击地下钱庄、实需购汇和海外投资严格审查、窗口指导银行等。“现在我们都不做自营了，之前被窗口指导了，不要跟国家作对嘛，如果被查发现，最终会从各方面查，不值当。”

“有些银行被指导了，此前(10月)几次莫名的吐货（美元）吐出来。”一股份行交易员表示。

亦有中资行资管人士表示，其美元理财被限制规模了，只能赎回不能申购。

当被问及11月人民币汇率大跳水情形下的跨境资金流动情况，一位外汇交易主管则指出，“11月很难讲，我们自己本来预计10月结售汇逆差要扩大的，但实际上收窄了，我们也不知道是什么原因，可能我们所处的小环境观察不到全局。”

为堵住资金流出“暗道”，中国银联国际10月底重申，境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付，其他保险项目严禁使用银联卡支付；并要求严格落实外汇政策规定的境外保险类商户单笔交易不超过5,000美元或其他等值外币的消费金额限制。

针对10月结售汇逆差规模超预期大幅收窄，国家外管局刊登新闻发言 人解读指出，10月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，包括市场主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降；境外机构继续增加对境内债券市场的投资等。

**资本流出压力仍在积聚**

进入11月以来，人民币兑美元出现大跳水。特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力。周三在岸人民币兑美元即期一度跌破6.87关口，香港离岸人民币亦跌破6.88元关口。最近不足十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。

然而监管层一改惯常风格，“放任”人民币兑美元持续大幅贬值，大行并没有出手维稳，而只是适度提供流动性，令市场仅勉强出清。

“这一次央行和市场对汇价波动忍耐度都提高了，央行对价格的管控放松，基本交给机制和公式来定，同时对资本流动违法和不正规的渠导管理更加严格，人民币贬值和资本流出的相关性已经较年初大为降低。”民生证券研究院海外组负责人张瑜称。

她并表示，汇率影响经济基本面影响的路径就是资本流动，资本管制卡严了，汇率贬值的影响就没那么大了。“对资本大规模流出的的担忧弱化，也就反向松绑了价格波动。”

而在谢栋铭看来，由于监管层对资本流动的很多调控并非市场行为，资本流出规模看起来和人民币贬值幅度有些脱轨，但实际上如果人民币加速贬值，流出的压力不是在释放反而在积聚。

不过他也表示，目前汇价的波动对国内经济和资产价格影响比较小。在资本账户开放的情况下，一国货币贬值会导致资产价格回调。但当前中国基本是封闭的池子，而且目前国内的流动性很多，需要担心的是资产泡沫，暂时没有资产价格下跌的担忧。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币，降幅超过银行结售汇1,695亿元。招商证券宏观团队推测，部分原因可能是一些企业汇出人民币，在离岸兑换成外汇，以满足其海外并购或经营型需求。

中金公司月初的研报称，人民币流出可能已成为资本外流的重要通道。过去一年中人民币流出大幅增加，体现为经常项下流出加大，而资本项下回流减少；但是，流出的人民币并未形成离岸人民币资产。人民币流出也会使汇率承压或导致外汇储备下降。（完）