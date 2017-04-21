综述：人民币汇价止稳搭配慢牛行情 A股料渐吸引国际资金汇聚

記者 董永年

路透台北4月21日 - 人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。

市场人士认为，今年股优于债的投资基调没有改变，但美股涨幅已大，暂时休息反而让新兴市场与亚洲不含日本股市有表现机会。相较于MSCI新兴市场指数第一季逾11%的涨幅，同期上涨仅不到4%的上证指数.SSEC可望补涨。

〞先前陆股便宜但没人投资，是因为资金还在外逃，现在风险降低了。〞元大投信台股暨大中华投资部副总吴宛芳说。

她表示，相较于2015、2016年资金大量流出了5,127亿、3,198亿美元，今年中国外汇储备仅在1月小幅减少了123亿美元，2、3月开始呈现正流入。

吴宛芳认为，中国外汇储备自2010至2014年初增加1万亿美元以上，人民币兑美元同期自6.8升到6.0。这波外汇储备从4万亿掉到3万亿美元，人民币又回到2010年6.8、6.9的起升点，贬值压力已明显趋缓。

渣打银行亦基于美元前景趋于中性、美国对中国贸易政策较预期温和等理由，将人民币兑美元年底汇价的预估自7.06调升至6.99。人民币汇价跌破7的时间点将递延至明年第一季。

〞今年压力不大，外流脚步已经暂时停止了。〞渣打银行(台湾)财富管理处负责人傅敏仪说。

中国央行日前公布，3月末外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。

**基本面具支撑**

汇率止稳，搭配基本面好转，业者认为，股优于债投资基调不变，陆股应可列为中长线投资标的。

第一金投信基金经理人黄筱云表示，中国第一季GDP成长率达6.9%，不仅优于市场预期，也是近六个季度来新高，摆脱L型下滑的趋势。

她指出，自去年第四季起，企业获利即出现回升，今年开始，业绩提升的速度会更加明显，全年保持双位数的增长。

吴宛芳则称，中国制造业营运去年第三季稳住后开始向上，今年前两月企业利润年增率创2011年以来新高，激励厂商在制造业投资加大力度，此将令GDP有机会走稳。

傅敏仪也表示，中国第一季GDP年增率优于预期，内部正在观察对全年GDP年增率6.6%预估值是否调高的可能性。

中国国家统计局周一公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。1-3月固定资产投资同比增长9.2%，亦高于路透调查中值8.8%。

**慢牛有利吸引长线买盘**

总体经济数据持续好转，但A股表现却相对温吞。统一投信基金经理人陈朝政分析，目前看来中国官方似乎不乐见股市出现太大的资本膨胀，各种金融监管措施仍持续进行中，对于资金流入股市有压抑作用。

陈朝政认为，指数虽不亮眼，多头行情反而会走得长久一点，只要标的选择不要出太大错误，通常都会有不错的报酬率。

吴宛芳强调，经历了前年的股灾，连续两年的资金外流，目前中国总体往正向好转，陆股应该已经止跌回稳。若将投资期拉长来看，3,000点的上证指数应该是低档。

黄筱云则乐观地认为，若是A股纳入MSCI新兴市场指数，上证指数将有机会涨至3,600-4,400点。

〞陆股位置还蛮吸引人的，目前再整理一下，后续看好。〞她说。

看好陆股长线发展，近期海外资金陆续流向A股，对人民币维稳也产生助益。

陈朝政指出，最近几个月海外A股或是大中华基金的规模增长速度有加快迹象，沪港通北上资金也愈来愈多。

吴宛芳则表示，由其管理的大中华基金，资产管理规模自3月起出现较为明显的成长，4月以来大幅申购的案件也变多。

傅敏仪亦认为，第一季香港H股涨了10%，但A股却连一半都没有。

〞A股表现落后，有利吸引资金回流。〞她说。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 2,780.0 9

渣打 930.0 6

法巴 630.3 3

东方汇理银行 550.0 4

花旗 375.0 1

中国银行 375.0 1

**本周市场动态**

--中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。

--中国国务院总理李克强表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--台湾央行公布，至3月底止台湾银行业累计人民币存款达3,090.41亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.3%。与香港2月底人民币存款5,114亿元相较，3月底台湾人民币存款约达香港的60.43%，上月则为59.35%。(完)