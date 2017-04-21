综述：人民币汇价止稳搭配慢牛行情 A股料渐吸引国际资金汇聚

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
記者 董永年
路透台北4月21日 - 人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。
市场人士认为，今年股优于债的投资基调没有改变，但美股涨幅已大，暂时休息反而让新兴市场与亚洲不含日本股市有表现机会。相较于MSCI新兴市场指数第一季逾11%的涨幅，同期上涨仅不到4%的上证指数.SSEC可望补涨。
〞先前陆股便宜但没人投资，是因为资金还在外逃，现在风险降低了。〞元大投信台股暨大中华投资部副总吴宛芳说。
她表示，相较于2015、2016年资金大量流出了5,127亿、3,198亿美元，今年中国外汇储备仅在1月小幅减少了123亿美元，2、3月开始呈现正流入。
吴宛芳认为，中国外汇储备自2010至2014年初增加1万亿美元以上，人民币兑美元同期自6.8升到6.0。这波外汇储备从4万亿掉到3万亿美元，人民币又回到2010年6.8、6.9的起升点，贬值压力已明显趋缓。
渣打银行亦基于美元前景趋于中性、美国对中国贸易政策较预期温和等理由，将人民币兑美元年底汇价的预估自7.06调升至6.99。人民币汇价跌破7的时间点将递延至明年第一季。
〞今年压力不大，外流脚步已经暂时停止了。〞渣打银行(台湾)财富管理处负责人傅敏仪说。
中国央行日前公布，3月末外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。
**基本面具支撑**
汇率止稳，搭配基本面好转，业者认为，股优于债投资基调不变，陆股应可列为中长线投资标的。
第一金投信基金经理人黄筱云表示，中国第一季GDP成长率达6.9%，不仅优于市场预期，也是近六个季度来新高，摆脱L型下滑的趋势。
她指出，自去年第四季起，企业获利即出现回升，今年开始，业绩提升的速度会更加明显，全年保持双位数的增长。
吴宛芳则称，中国制造业营运去年第三季稳住后开始向上，今年前两月企业利润年增率创2011年以来新高，激励厂商在制造业投资加大力度，此将令GDP有机会走稳。
傅敏仪也表示，中国第一季GDP年增率优于预期，内部正在观察对全年GDP年增率6.6%预估值是否调高的可能性。
中国国家统计局周一公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。1-3月固定资产投资同比增长9.2%，亦高于路透调查中值8.8%。
**慢牛有利吸引长线买盘**
总体经济数据持续好转，但A股表现却相对温吞。统一投信基金经理人陈朝政分析，目前看来中国官方似乎不乐见股市出现太大的资本膨胀，各种金融监管措施仍持续进行中，对于资金流入股市有压抑作用。
陈朝政认为，指数虽不亮眼，多头行情反而会走得长久一点，只要标的选择不要出太大错误，通常都会有不错的报酬率。
吴宛芳强调，经历了前年的股灾，连续两年的资金外流，目前中国总体往正向好转，陆股应该已经止跌回稳。若将投资期拉长来看，3,000点的上证指数应该是低档。
黄筱云则乐观地认为，若是A股纳入MSCI新兴市场指数，上证指数将有机会涨至3,600-4,400点。
〞陆股位置还蛮吸引人的，目前再整理一下，后续看好。〞她说。
看好陆股长线发展，近期海外资金陆续流向A股，对人民币维稳也产生助益。
陈朝政指出，最近几个月海外A股或是大中华基金的规模增长速度有加快迹象，沪港通北上资金也愈来愈多。
吴宛芳则表示，由其管理的大中华基金，资产管理规模自3月起出现较为明显的成长，4月以来大幅申购的案件也变多。
傅敏仪亦认为，第一季香港H股涨了10%，但A股却连一半都没有。
〞A股表现落后，有利吸引资金回流。〞她说。
以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：
帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量
汇丰银行 2,780.0 9
渣打 930.0 6
法巴 630.3 3
东方汇理银行 550.0 4
花旗 375.0 1
中国银行 375.0 1
**本周市场动态**
--中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。
--中国国务院总理李克强表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
--台湾央行公布，至3月底止台湾银行业累计人民币存款达3,090.41亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.3%。与香港2月底人民币存款5,114亿元相较，3月底台湾人民币存款约达香港的60.43%，上月则为59.35%。(完)
(审校 杨淑祯)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
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