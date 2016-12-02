综述：资金流出层层设限 中国企业出海暂受羁绊或增持美元避险

作者 孙琦子

路透北京12月2日 - 跨境资本流动的不确定性正在增加。继上周中国央行会议传达对六类海外投资严格限制之后，本周又相继出台对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。这些政策无疑增加了许多企业的焦虑：走出去的步伐可能被迫放缓，正常贸易亦可能受影响。

一些企业表示，11月以来人民币快速贬值本来就增加了企业的担忧，而资本流出收紧就更加剧了人民币贬值预期。为了规避未来的汇率风险，许多企业选择尽可能增持美元资产。

“我们企业可能会做相应调整，在合规的范围内增持一些外币的资产，特别是美元的资产。”一位民营企业管理层表示，该企业已在多个国家设有分公司。

她并表示，在资本流出收紧之后，企业规避汇率风险将付出更多的成本，但是远期购汇和套期保值都要做。因为单向看空的预期下，人民币汇率风险太大。此外，企业海外并购的脚步可能放缓，但不会停止。

“企业海外并购是为了获取更好的技术、市场、和渠道，尤其是以获得先进技术为导向，并不是单纯为了获得资产收益，所以未来海外并购还会继续进行。这样一来，中国资本项下的逆差肯定还要持续的。”她称。

亦有央企财务公司管理层诧异的表示，并未感受到资本流出的形势过于严峻，外储规模还是很充足的，贸易顺差也很大，不知监管层是否过度反应，这样反而会激起市场的恐慌。此前国资委曾指导央企把海外的资金汇回在境内投资，但是这对企业来说有些难度。

“海外有闲钱还是会拿回来一些的，但不会全部拿回来。我们在海外有很多项目，如果钱都回来了，急用的时候钱出不去怎么办？”他表示，“我们买了一些中资企业发的美元债，算上美元升值，收益还可以。”

不过他也表示，之前企业海外并购的步伐太快，一些海外资产质量不高目前有所亏损，借此机会也会整固检讨，但未来增加海外投资是一个趋势。

悉情况的消息人士周二透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。 此前据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。

中金公司董事总经理陈十游在长江商学院的宏观经济论坛上表示，并购是一个非常自然的过程，很多客户都想要走出去收购技术、产品、人才、品牌、经销商网络等，并购了优秀技术可以放在中国市场发挥作用，而购买了品牌、经销网络，就能将过剩产能通过这些渠道送到海外市场。但今年一定不是最好的一年，可能会出现资金限制的措施。

“最近有资本控制措施，所以这种投资并购行为有一定减缓。有客户跟我们沟通过，他们要获得政府批准，才能拿到外汇，有一定的困难，尤其是保险公司，他们的资金量很大，所以他把自己的重点又从海外拉回到了中国市场。”她称。

**关注资金流出的贸易途径**

多家企业表示，资本流出的收紧确实能打击套利操作，但也可能会对其正常的贸易收付产生不利影响。

“我们的收付款变慢了，有一阵子管制逼得一些正常业务都付不出去款。有人甚至建议外方提诉讼违约，以违约金的形式对外付款，不知道是不是段子。”一央企大宗商品交易员表示。

他并表示，境内企业境外放款受监控，可能是为了防止人民币流到境外做汇差套利；这样一来境外人民币更多只能依靠货物贸易支付，有可能刺激贸易行为。

近期中国监管部门出台一系列措施，找补资本项下不合规流出的漏洞，积极配合资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

一位中资行外汇交易员表示，当前资本流出收紧对银行间外汇市场暂时影响不大，可能未来会导致客盘购汇减少，但目前市场上还是净购汇。不过，当前市场关注的焦点是中美利差、境内外价差和黄金隐含汇率，这些都会极大影响资本流动的方向。

“政策收紧后客户更难操作，可能未来购汇少一些，效果没那么快的，市场需要时间来磨合。”他称，“资金已经流出很多了，未来美元继续强势是大概率事件，政策可能还会进一步收紧吧，听说黄金进口已经收紧了。”

英国金融时报周四报导称，交易员和银行家表示，中国政府为抑制资本流向国外，对黄金进口做出了限制，最近一些拥有许可证的银行很难获批进口黄金。有些银行补充称，此举与中国试图通过收紧美元外流来阻止人民币走弱的努力有关。

香港政府统计处公布的数据显示，中国10月通过香港净进口的黄金数量增长15.8%，从9月的52.762吨增至61.075吨。9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为64,826公斤，按月升17.8%。今年前九个月，由香港净流入中国的黄金总量为608,016公斤（去年同期581,876公斤），同比增4.5%。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 28,581.5 79

东方汇理 21,504.3 85

交通银行 14,000.0 2

渣打 12,152.3 49

法巴 6,455.8 26

中信建投 6,000.0 2

**本周市场动态**

--离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率周四均现明显上涨，其中隔夜最新报4.81833%，较昨日2.94033%大幅高出近两个百分点，创出逾两个月新高；其他期限也出现了不同程度上涨，一年期拆借利率升至4.61%，为近九个月新高。

--人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

--悉情况的消息人士周二透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

--中国国家外汇管理局周二晚间称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务，外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

--中国国家外汇管理局周一公布，10月服务贸易逆差209亿美元，逆差额较上月的233亿美元减少10.30%；其中旅行差额占比逾九成。另外，当月货物与服贸顺差290亿美元，较上月的207亿美元环增逾四成。（完）