综述：中国银行间债市对境外机构敞开大门 股市巨震难碍人民币国际化

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港7月16日（记者 赵红梅） - 中国银行间债市本周对境外投资机构进一步敞开大门，彰显中国政府对资本账户开放及人民币纳入SDR（国际货币基金组织特别提款权）的目标志在必得。此举亦有利于推动人民币从结算货币到投资及储备货币的转变。

中国央行周二通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等境外机构进入银行间市场从审批转为备案，投资额度亦取消限制，并可自主决定投资规模，投资工具亦新增债券回购、债券借贷，及利率互换等。

中金公司首席经济学家梁红发表报告称，此举是实现资本账户自由可兑换这一既定目标的重要进展，此外放松对境外央行等机构准入门槛，也可进一步拓宽离岸人民币资金的投资渠道，从而增强人民币作为储备货币的便利性和可使用程度。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外央行、人民币清算行、参加行等三类机构在央行审批的额度内运用人民币投资银行间债券市场。2013年，允许合格境外机构投资者（QFII）、RQFII及境外三类机构申请进入银行间市场。

一个月前，央行允许境外清算行和参加行获准进入银行间市场开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。

市场人士表示，对境外投资者而言，债券市场是最获取人民币资产最便利、流动性最好的方式，预计海外机构对人民币债券的总量需求将不断提高。央行扩大境外机构投资范围，意在推动人民币国际化从跨境结算（货币的交易功能）转向境外持有（货币的储值功能）。

截止去年末，共有211家包括境外机构获准进入银行间市场。截止今年5月，有236家境外机构入市交易，持有债券5,820亿，占比2%，仍处于不断增长趋势中。

了解路透独家获得境外机构在境内银行间债券市场托管品种分布图可点选： link.reuters.com/sas25w

**股市巨震只是杂音**

中国A股过去一个月出现罕见的巨幅震荡，政府各方采取一系列措施救市。有海外投行及不少投资者因此担心，这场资本市场风波以及对行政干预风险的顾虑，会打乱人民币纳入SDR进程，妨碍人民币国际化进行。

然而路透从接近中国央行的权威人士了解到，央行仍在积极推进人民币纳入SDR，并未因顾虑风险而投鼠忌器，但也会在借鉴国际经验的基础上循序渐进，以多种方式保持合理节奏、维护金融稳定。

值得一提的是，此次央行向境外央行等机构放开银行间投资主体资格审核及额度限制外，还把投资产品范围扩围至多种衍生品，但并未给境外清算行和参加行给予这么多投资自由。

有境外基金人士评论，央行此举对境外清算行、参与行及QFII、RQFII并未放开，可能考虑债市开放是渐进、小步前进，且近期短端的在岸价格低于离岸，IRS放开等可能是套利交易引发资金流出。

“外部环境上来看，美联储货币政策回归正常化，海外债券利率持续反弹，境内外利差汇利差均在缩窄，波动性风险增加，”上述接近央行人士称，而境外央行、主权财富基金等机构投资银行间债市此前缺乏短期利率工具，而放开债券借贷、利率互换等，可让境外机构增加利率管理，这样能推动人民币从跨境结算到储备货币转换。

他并表示，此次中国债市开放再进一步，新规重点还是为了推进人民币纳入SDR,增强人民币储备货币地位。也显示推进人民币国际化的决心。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 28,749.9 113

渣打 22,077.7 57

法巴 15,680.2 47

星展 5,944.4 30

中国银行 3,814.3 12

**本周市场动态**

--香港美元兑人民币期货交易自今年五月初以来于一直窄幅徘徊，然而，于周二价格突破幅度上限，并达到至两个月内的最低水平6.222。人民币贬值趋势会否持续值得市场紧密关注。

-- 台湾金管会周二称，因应业者建议，将开放投资型保单连结国际债券，包含宝岛债在内，以利投资型保单连结投资标的更趋多样化，草案已修订完成，近期即可完成行政程序正式上路。

--台湾央行周三公布，至2015年6月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,382.18亿元，较前月增0.57%。与香港5月底人民币存款9,724亿元相较，台湾人民币存款约达香港的34.78%，上月则为35.21%。（完）

(审校 黄凯)

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