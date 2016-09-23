人民币综述：外部压力暂缓 但央行维稳压力依然不减

作者 孙琦子

路透北京9月23日-美联储在9月的议息会议上如期未加息，然而这给人民币喘息窗口却不足一个上午。除了12月美国加息的预期升温外，另一方面市场上“逢低购汇”的想法依然占优势，年内维稳的压力恐怕依然不减。

周四凌晨美联储宣布9月不加息，美元指数从96点上方下挫至95.5附近，周四人民币兑美元的中间价随即大幅上调逾200点至6.6513，然而即期在开盘大涨后迅速收窄涨幅，收盘价为6.6693，仅较上日微升0.03%。而周五人民币兑美元即期汇率依然稳定在6.67附近。

“美联储这一次没有加息，但12月加息的预期很强烈。9-12月美元升值压力和人民币相应的贬值压力并存。新兴市场国家的资本有流出压力，货币也有贬值压力，这是客观存在的。”华融证券首席经济学家伍戈称。

在一些市场人士看来，人民币不可能再进入升值通道，特别是当前在美联储紧缩的大周期中。尽管中国货币当局一直强调人民币不存在长期持续贬值的基础，但人民币也不存在升值的理由，所以购汇需求一直较为旺盛。

“人民币每次升值，都是换美元的好机会。”一券商的外汇交易员称。

亦有股份行外汇交易主管表示，中国境内无论是普通老百姓还是私营部门、国企，都逐渐有了境外资产配置需求，这一需求正在显着上升；但是境外投资者对人民币资产的配置的总量和增量都较小。二者的不匹配决定了境内的资本仍将持续流出，这是贬值压力的一个重要原因。尽管中国的贸易顺差可以缓解贬值压力，但顺差不会让人民币升值。

“现在境内投资机会毕竟少，又搞一带一路，官方和民间到国外找投资机会多，海外投资渠道比较多，肯定也有借这个渠道外逃的钱也很多，结售汇逆差也很正常。”一中资行交易员表示。

在他看来，如果大家相信央行让人民币继续贬值，美联储加息，那人民币肯定是要继续贬值的。但如果央行表现出强硬的姿态，表示下半年人民币就不贬值了，那贬值预期将大为不同。

中国国务院总理李克强本周稍早会见美国总统奥巴马时表示，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。人民币没有持续贬值的基础；中国经济已经显示出回稳向好的趋势，并有很大的政策空间。

中国外管局官员周四称，保持对一篮子货币的基本稳定是当前人民币汇率的主基调，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，短期规模不会很大。今年资金流出压力在缓解，人民币贬值压力也有缓解，人民币汇率不具备长期贬值基础。

**预期贬值幅度低于机会成本**

尽管市场上人民币的贬值预期依然在，但贬值预期并不等同于贬值压力。考虑到换汇的机会成本，只要控制贬值幅度的预期，就不会出现去年底今年初“全民换汇”的局面。

此前法国兴业银行董事总经理何昕在接受路透专访时曾表示，考虑到人民币资产的收益率比美元资产高，如果人民币贬值幅度低于二者的利差，那对个人投资者而言，换美元并不划算。

“要不要换美元我觉得要看投资渠道，如果换了美元没有高收益资产，没有必要。美元理财收益率低，也就2%-3%。跟人民币理财相比收益率还是低，如果人民币贬值没有超过这个幅度，也没什么赚的。”他称。

他并表示，如果没有投资渠道或者全球化资产的配置需求，一般老百姓没有必要盲目买美元。一般千万级资产以上的人才会有这样的配置需求。

而机会成本对机构投资者同样重要，人民币贬值幅度若不及预期，那较高的持仓成本会对人民币空头形成很大的压力。

“感觉年初的贬值预期比较厉害，但时间窗口给了很多，这一年来人民币一直是升升贬贬的双向波动，没有一个像样的贬值出来，”一外资行交易员称，“人民币本来也不便宜，空头持仓压力很大，于是大家很多操作就回归常态。”

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 22,571.5 64

东方汇理 16,829.4 73

交通银行 14,000.0 2

渣打银行 7,935.8 37

法国巴黎银行 5,171.5 22

花旗银行 4,686.0 13

**本周市场动态**

--中国人民银行网站周三刊登新闻稿称，根据《中国人民银行与美国联邦储备委员会合作备忘录》相关内容，人行决定授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行。

--在香港金管局喊话后，周二台湾离岸人民币同业拆款利率已见明显下滑，隔夜利率自昨日的18%下调至8%，流动性略见缓解。

--针对离岸市场人民币流动性尤其是短期流动性再抽紧，中国银行国际金融研究所王有鑫周一指出，短期利率飙升主要是为了稳汇率。近期香港离岸市场利率和汇率走势出现背离，一方面是人民币拆借利率急剧攀升，另一方面是离岸市场人民币汇率相对稳定。这似乎很难讲通，但实际上又在情理之中，看似平静的离岸市场暗潮涌动。

--台湾央行周一公布，至8月底止台湾银行业累计人民币存款达3,058.19亿元(含可转让 定期存单)，较前月微增0.07%，中止连续六个月减少的走势。

--香港金融管理局（HKMA）周一称，留意到近日离岸人民币拆息上升，反映资金供应紧张，当局将密切监察市场，并会因应银行需要为银行提供流动性支援。

--中秋假期过后，离岸人民币流动性仍不见改善。周一台湾离岸人民币同业拆款利率持续上扬，隔夜利率CNHOND=TPFI自节前的10%跳升至15%，创逾八个月高位。

--香港财资工会周一公布数据显示，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率已升至近23.683%，较上个交易日跳涨1,573个bp，亦创九个月来的高位。交易员表示，包括人民币空头、央行去年SWAP到期后不续做、以及对现汇市场的干预，都是导致CNH短端急升的原因。（完）