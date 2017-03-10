综述：贸易逆差会在多大程度上影响中国外储？

作者 孙琦子

路透北京3月10日 - 中国三年来首现贸易逆差令市场担心会带来国际收支乃至外汇市场供求的变化，从而影响人民币汇率。不过，贸易逆差并不直接施压外汇储备，后者主要取决于央行对汇市的干预量，并在很大程度上受到资产损益和估值的影响；2月中国外储止跌回升，也印证着这一点。

2月贸易数据公布当天(周三)，离岸人民币兑美元(CNH)大跌近300点，并结束与境内人民币长达两个月的倒挂；而受离岸市场带动，当日境内人民币亦放量收跌。

从统计方法上看，进出口贸易是按权责发生制来统计，出口和进口不意味同时同步发生现金流，2月发生的进出口不一定当月收付款，即不一定在当月发生结购汇，因此和资金流动状况不完全匹配；而外汇储备变动是按收付实现制统计，即只有发生资金变动才会纳入统计。

另外，如果央行不对外汇市场进行干预，理论上客户的结售汇不会转化成外汇储备。只有客户的结售汇出现不平衡，才需要央行提供或者收回外汇流动性。因此，尽管2月贸易呈现逆差，但短期之内不会对外储产生压力。

不过，贸易逆差会在经常帐户里有所体现。当前中国一直保持着经常帐户顺差、资本金融账户逆差的格局，经常帐户大量顺差带来的外汇流入，是保持人民币币值稳定的一张重要底牌。目前中国居民和企业全球化配置资产处于启航阶段，资本金融账户将继续保持逆差；如果经常帐户出现趋势性逆差，将对人民币汇率施加巨大贬值压力。

周三中国海关公布的以美元计价贸易数据显示，2月出口重返跌势同比下降1.3%，进口得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位，同比劲增38.1%；进口超预期增长，导致2月惊现贸易逆差，为事隔三年后首见。

好在2月的贸易逆差只是暂时性的，从中国在全球产业链的分工和地位来看，中国将继续保持贸易顺差。这次出现逆差既有季节性因素，也有汇率因素和价格因素。

从历史数据来看，春节以后往往进口比较集中，2014年以前一季度往往会出现季节性贸易逆差，只是2015年以来由于内需下滑，季节性逆差暂时消失。而汇率因素是2月人民币表现出阶段性升值到顶的迹象，这让进口企业有动力在价格合适的时候增加进口，锁定成本。

同时，大宗商品价格同比大幅增长也助长了2月进口额的增加。海关数据显示，今年前两个月，中国进口铁矿砂1.75亿吨，增加12.6%，进口均价为每吨532.1元，上涨83.7%；进口原油6,578万吨，增加12.5%，进口均价为每吨2,673.6元，上涨60.5%；进口煤4,261万吨，增加48.5%，进口均价为每吨640.7元，上涨1.1倍。

**外储止跌回升原因**

在贸易数据前一日公布的中国2月外汇储备环比增69.2亿美元，结束此前连续七个月跌势，并重返3万亿美元关口上方。外管局新闻稿指出，2月中国跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应。

而央行是否消耗外储来对外汇市场进行干预，在很大程度上取决于汇市的供求。多个因素让央行不需要耗费大量外汇储备来干预市场，仅需在适当的时候让大行提供美元流动性平衡市场。

首先是结售汇格局发生了变化。一方面不少企业收到结汇指导；另一方面大量中资机构大量发行美元债，并带回境内结汇。这导致2月多个交易日有大量客盘结汇，甚至出现了结售汇顺差格局。尽管2月美元指数小幅升值，但当月人民币兑美元保持了基本稳定且小幅升值0.13%，这也让机构自营盘没有做空人民币的动力。

据第三方机构统计，2月中资企业发行的美元债超过140亿美元，其中中国银行香港分行、工商银行香港分行和国家开发银行香港分行各发行了20亿美元的美元债。早在去年6月，发改委就允许21家中资企业不需事前登记就可直接发行外债，并鼓励外债资金回流结汇，由企业根据需要在境内外自主调配使用。

一家帮助中资企业发行美元债券的承销商表示，国有企业热衷于发行美元债券，部分原因在于“中央政府鼓励他们将美元带回国内，国有企业对借贷成本不是非常敏感。”

同时，2月欧洲、日本债券价格都有所上涨。据招商证券宏观团队的测算，2月汇率折算因素对外储的影响为-156亿美元，而外储投资收益与美元上涨的估值效应相抵，依然对外储有约80亿美元的正向贡献。

随着美联储3月加息预期升温，人民币汇率贬值的预期亦有所强化，人民币兑美元周四一度跌破6.92元，接近年内波动区间的底部。尽管周四CNH疑似受干预大涨，但客户的购汇情绪已经燃起，当日境内人民币兑美元成交量突破300亿美元。若此趋势持续，央行或许不得不再度动用外汇储备干预汇率，以维持金融市场稳定。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 765.0 2

渣打 700.0 4

巴克莱 200.0 1

苏格兰银行 109.5 1

东方汇理 100.0 1

法巴银行 35.0 1

总数 1,909.5 10

**本周市场动态**

--离岸人民币兑美元即期周四午后大涨200点，与内地汇价重现倒挂。交易员指出，上日受三年首现的中国2月贸易逆差影响，离岸人民币大跌，与境内一度保持逾100点的价差；周四午后或因离岸市场受干预，CNH在一小时内涨逾200点，价差再现倒挂。

--中国央行周二公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方；1月为减少123.13亿美元。

--中国央行副行长易纲在两会期间表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。

--马来西亚主要资产管理公司CIMB-Principal率先取得RQFII（人民币合格境外投资机构）的资格，成为马来西亚首家获此资格的基金公司，并已委任汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)为托管机构。（完）