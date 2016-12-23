综述：人民币贬值成点心债拦路虎 可联通自贸债提供扩容机遇

作者 张金栋

路透上海12月23日 - 受人民币持续贬值以及利率大幅波动等多重因素影响，2016年香港离岸市场人民币计价点心债继续受到冷遇。分析人士预计，明年点心债发行料继续萎缩，但若考虑和上海自贸区的自贸债互联互通，或可为点心债扩容提供机遇。

他们表示，资本外流并未能支持离岸人民币市场发展，监管层为挤压人民币空头抽离流动性举措，反而影响了持有点心债的投资者热情；而自贸债同样面临流动性等问题，若能尝试将两个市场打通，或可为后续“债券通”推出提供更多参考。

“估计明年人民币还是会贬值，因此点心债也不是太乐观，资本管制估计也会更严，贬值问题没办法化解的话，离岸的人民币（业务）会很难发展。”汇丰银行环球研究外汇策略师JOEY CHEW表示。

她预计，到明年底人民币兑美元将跌至7.20元附近，资产配置多元化需求及对人民币信心下降等因素将持续存在，而强势美元和中美关系面临的不确定也加剧了人民币的黯淡前景，特别是明年上半年人民币波动率可能会更高。

根据Dealogic数据，香港点心债从2014年高点2,542亿元人民币下降54.4%至2015的1,160亿元，再到今年前10个月只有673亿元。

瑞银此前报告亦指出，在人民币持续贬值、资本外流加剧背景下，预计资本管制措施很可能会进一步收紧，可能的政策选项包括调高金融机构远期售汇风险准备金率、加强外汇相关交易和投资的真实性和合规性审查等，但预计5万美元购汇额度不会调整。

10月以来美元单边强势造成的人民币被动贬值，也将进一步加剧离岸人民币资金池水位下降。香港金管局此前数据显示，香港人民币存款10月减少0.44%至6,625亿元，较2014年底的超万亿元高点下降逾三成，而今年以来累计跌幅亦超两成。

为了打击投机势力，监管层不时采取抽离离岸人民币提高隔夜拆息，今年1月、2月、9月和12月都出现离岸人民币资金利率脉冲式大涨，这明显提高了点心债持有成本；另外监管层也不断收紧本外币资金外流举措，包括禁止资本项下的大额资金流出、限制人民币境外放款等。

汇丰报告显示，虽然2016年点心债总体回报率按人民币计值有5.5%的收益，但按美元计值却只有0.2%的收益；预计2017年点心债总体回报率仍有3.5-4%，但美元计值的收益率估计为零。

“对不喜欢美元波动风险的资金，比如境内的一些炒家，拿点心债并持有到期，仍是个不错的选择。”一外资行交易员称。

**联通自贸债**

人民币贬值成为点心债市场的拦路虎，市场人士也普遍预期，只有在人民币供需重归平衡，且资本项目开放重返正轨情况下，离岸人民币市场才有复苏的可能。但分析人士也指出，若打通上海自贸区的自贸债和点心债的联系，点心债市场或仍有扩容机会。

“倘若能在自贸区债券市场与点心债市场之间建立某种连接，像沪港通、深港通一样，在符合某种条件下实现一定程度承销及交易的跨境互联互通，或可收到一举两得的效果。”中银香港高级经济研究员应坚称。

他并指出，互联互通之后，点心债市场可获新的投资者、资金来源及债券种类；而自贸区债券市场将发行范围扩大至更广泛的境外地区，真正面向全球投资者，有利于推动债券市场国际化。另外自贸债与点心债互联互通若顺利运行，可将经验推广复制到更多债券市场。

中国外汇交易中心上周称，国泰君安证券、浦发银行上海分行、工行上海分行和新开发银行，达成首批上海自贸区债券交易；该首只自贸区地方政府债中标利率2.85%，面向自贸区内已开立自由贸易账户等账户的区内及境外机构投资者发行。

相比之下，中国财政部本月上旬在香港发行的140亿元人民币国债，其中通过中央结算系统（CMU）招标发行的50亿元三年期国债，票息为3.4%，获逾1.5倍超额认购。

市场人士指出，首批自贸债利率相对较低有其特殊原因，且象征意义更大。由于自贸债仍面临一定制度短板，后续发行规模和二级市场流动性等仍需要得到检验。

中银香港应坚表示，倘若香港CMU率先在上清所开立托管账户，获得一定投资额度，香港及其他境外机构可按照境外交易惯例投资自贸债，并以托管在CMU的债券为抵押获得流动性，刺激二手市交易量，提升境外机构投资积极性。“额度内自贸债并入点心债计算，实际上为点心债市场扩容。”

反过来，上清所若亦在CMU开立托管总账户，境内机构通过上清所投资境外发行的点心债，可促进债券市场双向开放。

当然债券互联互通并非最近才提出来，只不过各自互联互通思路略有不同。香港金融发展局11月底就曾发布报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 30,012.2 85

东方汇理 21,679.3 86

交通银行 15,085.7 5

渣打银行 13,518.0 57

法巴银行 7,251.9 29

中信建投 6,000.0 2

总数 146,773.0 368

**本周市场动态**

--俄罗斯央行第一副总裁什韦佐夫表示，俄罗斯可能在中国春节前发行人民币计价公债。俄罗斯计划通过发行人民币计价的OFZ公债，筹集至少10亿美元。[nL4S1EF2VS]莫斯科交易所正努力建立人民币产品，并与中信和银河签署备忘录。但俄罗斯发行人民币计价俄罗斯公债的时间表尚未确定。

--中国央行表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。

--中国央行周三称，已与冰岛央行续签双边本币互换协议，互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏周四称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。(完)