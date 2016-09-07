人民币收盘小升 客盘借机逢低购汇大行仍有维稳压力

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 人民币兑美元即期周三随中间价小幅收升。交易员称，因美国服务业数据欠佳打压美联储加息预期进而拖累美元指数下行，人民币随之反弹。但美元下跌反而激发了客盘购汇热情，但由于市场价偏离中间价较大，大行仍有维稳压力。
他们并指出，由于大行连两日现身掉期市场维稳，且资金面较为宽松，境内短端美元掉期回落，一年期掉期亦由周一910点的逾两个月高点下探至720点附近，掉期曲线明显下行。
“今天（美元）中间价开低了，市场还是购汇多。”一中资行交易员称，“购汇力量短期不会消退，近期美元情况不很明朗，可能价格稍微弱一点，客盘购汇就会大量出来。”
另一外资行交易员指出，日内日圆持续偏强，也会拉升人民币；而G20峰会后美指调整人民币顺势反弹，暂时还不能看出汇率举措是否变化，除非美指转强，人民币下探6.7元关键支撑，才可看出监管层态度。
中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。
前述交易员指出，从交易层面看，8月市场仍略偏购汇，因此外储减少预料之中，在贬值预期仍较强时，外储可能仍面临一定的降幅。
全球汇市方面，美元兑日圆周三降至逾一周最低，因疲弱的经济数据令美联储不太可能在本月加息，并且使得投资者削减对美元的多头押注。[FRX/CN]美国供应管理协会(ISM)此前公布8月非制造业指数为51.4，创2010年2月以来最低。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6641 6.6803 0.24%
中间价 6.6555 6.6676 0.18%
成交额 217.44亿美元 246.59亿美元
日内波动幅度(pips) 123 日低6.6724 日高6.6601
今年以来升贬幅度 -2.56%
2005年汇改以来升贬幅度 24.20%
一年期美元/人民币掉期 729
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.6727 6.6745
一年期NDF 6.824 6.8153
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6646；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4971、6.57和8.9395。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯)
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