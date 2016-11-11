下周一起在银行间市场启动人民币对加拿大元直接交易--中国外汇交易中心

路透北京11月11日 - 中国外汇交易中心周五称，经中国人民银行授权，自2016年11月14日（下周一）起银行间外汇市场完善人民币对加拿大元的交易方式，发展人民币对加拿大元直接交易。

刊登在中国货币网的新闻稿称，银行间外汇市场人民币对加拿大元交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对加拿大元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

同时，人民币对加拿大元汇率中间价改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向人民币对加拿大元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对加拿大元汇率中间价。

“促进中国与加拿大之间的双边贸易和投资，便利人民币和加拿大元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。”

新闻稿并称，中国外汇交易中心对银行间外汇市场人民币对加拿大元直接交易的运行进行管理，并做好技术支持工作。

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