下周一起在银行间市场启动人民币对加拿大元直接交易--中国外汇交易中心

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国外汇交易中心周五称，经中国人民银行授权，自2016年11月14日（下周一）起银行间外汇市场完善人民币对加拿大元的交易方式，发展人民币对加拿大元直接交易。
刊登在中国货币网的新闻稿称，银行间外汇市场人民币对加拿大元交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对加拿大元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。
同时，人民币对加拿大元汇率中间价改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向人民币对加拿大元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对加拿大元汇率中间价。
“促进中国与加拿大之间的双边贸易和投资，便利人民币和加拿大元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。”
新闻稿并称，中国外汇交易中心对银行间外汇市场人民币对加拿大元直接交易的运行进行管理，并做好技术支持工作。
欲览详情，请点选中国货币网：here
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。